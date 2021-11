Corato mostra il suo volto onesto, che si schiera con forza contro violenza e prevaricazione. I coratini hanno risposto "presente" all'appello lanciato dall'amministrazione e in centinaia sono scesi in piazza per manifestare a favore di pace e legalità. Un lungo serpentone che, da piazza Di Vagno si è spostato in piazza Abbazia, sostando per qualche minuto a fianco dell'arco dove Victor Picaku fu assassinato tre anni fa. Di lì, l'arrivo in piazza Cesare Battisti dove il sindaco ha parlato alla città.

A fianco del sindaco De Benedittis hanno marciato - uniti - gli assessori, i consiglieri e le forze di opposizione. E ancora carabinieri, polizia e polizia locale con il comandante Giuseppe Loiodice in testa al corteo. Le associazioni di categoria, di volontariato, culturali e gli imprenditori rappresentati dall'Aic, Libera, la chiesa con l'arcivescovo Leonardo D'Ascenzo e i sacerdoti della città ma soprattutto tanti comuni cittadini. Il sostegno alla causa è arrivato anche dai sindaci di altri Comuni. Erano presenti Chieco e Carlucci, primi cittadini di Ruvo e Acquaviva e Pasquale Colasuonno, assessore alla sicurezza di Andria. "Corato siamo noi", era scritto su un cartello. Una risposta chiara e decisa agli episodi di questi ultimi mesi.