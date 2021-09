Terzo giorno di sciopero per il Liceo Artistico: «No al doppio turno. Vanno potenziati i trasporti»

Oggi, per il terzo giorno consecutivo, gli studenti del Liceo Artistico "Federico II Caput Mundi" non entreranno in classe per protestare contro la decisione del prefetto di scaglionare gli ingressi a scuola e per l'annoso problema dei trasporti che incide principalmente sul Liceo Artistico ma che tocca anche le altre scuole, soprattutto il Professionale. Uno sciopero di massa che va avanti da lunedì. «Abbiamo preferito fare subito qualcosa di concreto, rimanendo a casa - ha spiegato il rappresentante d'istituto Luca Ignomeriello - scegliendo una forma che non porti assembramento ed eviti ai tanti fuorisede di raggiungere Corato».

I problemi evidenziati riguardano sia il "doppio turno" che il trasporto scolastico. Due temi interconnessi tra loro. «L’ingresso alle ore 9,40 - scrivono gli studenti Baresi in una lettera indirizzata al Prefetto - comporterebbe l’uscita di noi studenti da scuola oltre le 15.00 per i licei e oltre le 17.00 per gli istituti professionali. Bisognerebbe dunque attivare dei servizi che permettano a tutti di tornare alle proprie abitazioni subito dopo l’orario di uscita, in quanto perdere un’altra ora per raggiungere il domicilio significherebbe sottrarre ulteriore tempo allo studio e alle attività extracurriculari (sport, Conservatorio, laboratori, progetti, volontariato, socializzazione e relazioni interpersonali) che non potremmo più praticare. Tale orario, inoltre, implica la necessità di istituire mense e di permetterci di pranzare, in quanto pendolari e non, rientreremmo a casa nel tardo pomeriggio. Infine, non potremmo svolgere attività didattiche pomeridiane come PON, progetti PTOF, attività di recupero e di sostegno, culturali ed espressive». Pertanto gli studenti chiedono di delegare alle scuole la gestione degli orari a seconda delle esigenze di ogni singolo istituto.

Intanto questa mattina, al Liceo Artistico, è previsto un collegio docenti per deliberare l'organizzazione dell'orario e il recupero. «Quello dei doppi turni non è un problema che tocca solo noi studenti - dice Ignomeriello - anche docenti e personale Ata rischiano di fare orari strazianti». Anche in altre scuole del Barese si sono registrati scioperi. In attesa, invece, gli studenti degli altri tre istituti coratini: il tecnico "Tannoia", il Liceo Classico "Oriani" e il Professionale "Tandoi". Unanime la linea: «Niente sciopero per il momento. Parteciperemo invece ai sit in di protesta che verranno svolti a Bari nei prossimi giorni (pare sia previsto per sabato o lunedì ndr)».