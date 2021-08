Festa patronale, ci saranno anche i fuochi d'artificio. Ecco il programma ufficiale

Confermato il "no" alle processioni. Via libera, invece, ai fuochi d'artificio e al luna park. È stato definito ufficialmente il programma della festa patronale in programma da sabato 21 a lunedì 23 agosto. Come già anticipato, torna la "macchina" di San Cataldo in largo Plebiscito, luogo nel quale la statua in legno del patrono verrà esposta per tutta la durata della festa. Le bancarelle e le giostre per bambini saranno posizionate lungo il corso e in largo Plebiscito, rispettando le norme anti-Covid a cominciare dal distanziamento tra uno stallo e l'altro. Il luna park verrà invece allestito, come sempre, nel piazzale in via Sant’Elia, a fianco del parco comunale.

I festeggiamenti inizieranno con il solito fragore delle "bombe" al mattino, per poi proseguire nel pomeriggio con la celebrazione in Chiesa Matrice. La giornata centrale sarà quella di domenica 22. Alle 8.30 si terrà "Pedalando con i Santi", la biciclettata a cura di Legambiente con raduno in piazza Cesare Battisti, mentre alle 19.30 è prevista la solenne concelebrazione in piazza Cesare Battisti, presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, con la partecipazione di tutto il clero, delle autorità civili e militari, della Deputazione Maggiore, delle confraternite e delle associazioni religiose. Quanto alla parte più folkloristica, sempre domenica dalle 18 alle 24 sono in programma spettacoli itineranti nella zona di piazza Vittorio Emanuele. Alle 22 toccherà all'esibizione della banda musicale di Conversano in piazza Cesare Battisti e alle 23.30 via allo spettacolo pirotecnico nei pressi della stazione ferroviaria.

La festa sarà preceduta dal triduo che si terrà nei giorni 18, 19 e 20 agosto e che prevede alle 18.30 il rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica con la benedizione della reliquia del Santo.

Il programma di San Cataldo

18-19-20 agosto

Triduo di preparazione alla festa in chiesa Matrice

18.30 - Rosario

19.00 - Celebrazione eucaristica e benedizione della reliquia del Santo

21 agosto

8.30 - Inizio festeggiamenti. Lancio di bombe

Chiesa Matrice

18.30 - Rosario

19.00 - Solenne celebrazione eucaristica

22 agosto

8.00 - Lancio di bombe

8.30 "Pedalando con i Santi": biciclettata a cura di Legambiente con raduno in piazza Cesare Battisti

Chiesa Matrice

10.00 - Celebrazione eucaristica

12.00 - Celebrazione eucaristica

Dalle 18 alle 24 - Spettacoli itineranti (nella zona di piazza Vittorio Emanuele) a cura di EDC Circus Artist

19.30 - Solenne concelebrazione in piazza Cesare Battisti, presieduta da S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo e la partecipazione di tutto il clero, delle autorità civili e militari, della Deputazione Maggiore, delle confraternite e delle associazioni religiose

22.00 - Esibizione della banda musicale di Coversano, rassegna "A tubo!", in piazza Cesare Battisti

23.30 - Spettacolo pirotecnico nei pressi della stazione ferroviaria

23 agosto

Ore 8.00 - Lancio di bombe

Ore 10.00 - Celebrazione eucaristica in chiesa Matrice

Ore 19.00 - Celebrazione eucaristica in chiesa Matrice