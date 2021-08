Festa patronale, il luna park ci sarà

Il luna park ci sarà. Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, nell'edizione 2021 della festa patronale - che si svolgerà dal 21 al 23 agosto - verranno allestite anche le giostre. La conferma arriva da due ordinanze - una del sindaco De Benedittis e l'altra del comandante della poliza locale, Loiodice - che disciplinano l’orario e l’esercizio del luna park, oltre alla circolazione veicolare nella zona.

Il provvedimento firmato dal primo cittadino - oltre a stabilire che «in occasione della Festa Patronale di San Cataldo 2021 sarà allestito un Luna Park in Via Sant’Elia nella zona adiacente la villa comunale» - precisa che l'attività delle giostre potrà protrarsi al massimo fino alle 3 della notte.

Per consentire la manutenzione dell'area in cui verranno allestite le giostre, l'ordinanza emessa dalla polizia locale dispone invece «la sospensione temporanea della circolazione e della sosta su tutta l’area sterrata destinata alla sosta sita su via Sant’Elia, adiacente la Villa Comunale, in data 16 agosto dalle ore 5 sino alle ore 24 e comunque sino a cessate esigenze. Si fa salva la possibilità del rinvio degli interventi a causa di forza maggiore senza ulteriore necessità di adottare ulteriore ordinanza dirigenziale. Alla sospensione temporanea della circolazione e della sosta si applica altresì la rimozione coatta dei veicoli».