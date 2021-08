Lucia De Laurentis, la persona più longeva in città, ha festeggiato ieri 108 anni, circondata dall'affetto di nipoti e pronipoti che, oggi, sono giunti fino alla quarta generazione. C'è anche un nipote arrivato dalla Francia per omaggiare la vispa Lucia, sempre attiva sebbene non più lucida come un tempo.

Nata a luglio del 1913 nel centro storico cittadino, ha vissuto due guerre e la Spagnola e alle scorse amministrative si è presentata all'urna per esprimere il suo voto. Sorride quando vede volti amici o quello dei nipoti che l'accudiscono nonostante sia ancora capace di svolgere da sola le piccole attività quotidiane.

Lucia da poco è entrata a far parte dei 100 ultracentenari più vecchi d'Italia. È 96esima in tutta la penisola, la quarta in Puglia (prima Rosa Bascià, 109 anni e 201 giorni), la seconda del Barese. La decana di Corato è stata festeggiata anche dal sindaco Corrado De Benedittis, il 59esimo primo cittadino della città da quando è in vita, e dalla presidente del consiglio Valeria Mazzone.

"Tanta seppunt ama mett, cà 'ama venge nue", questo il motto di una donna forte che ha saputo affrontare le tante, difficili situazioni che la vita le ha messo davanti. Allora, tanti auguri "Lucietta la marascialla".