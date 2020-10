Quando ha potuto esprimere la sua prima preferenza per il sindaco di Corato, Lucia De Laurentis aveva 32 anni. Era il 31 marzo del 1946 e per la prima volta Corato eleggeva liberamente il suo primo cittadino. Era anche la prima espressione del suffragio elettorale. Vinse il democristiano Antonio Addario che si dimise il 4 giugno dello stesso anno, esasperato dal clima incandescente che c'era in città.

Oggi Lucia di anni ne ha ben 107 e ieri pomeriggio ha esercitato il suo importante diritto, frutto di anni di battaglie civili. Si è recata, accompagnata dai suoi nipoti, al seggio numero 41 del Cifarelli. Ad accoglierla l'applauso scrosciante dei presenti. È entrata in cabina e quando ha allungato il braccio per imbucare la scheda, il presidente di seggio ha inclinato dolcemente l'urna.

«Il mio voto sarà decisivo», ha scherzato con i presenti. Forse lo sarà, forse no ma l'immagine di nonna Lucia, con i suoi capelli raccolti e la mascherina sul viso è una bella lezione di civismo, allegoria di un diritto molto spesso sottovalutato. Ha sempre votato tranne al primo turno di quest'anno. «Dover gestire tre schede e la paura del Covid l'hanno fatta desistere», racconta suo nipote Dino.

«Oggi, dopo aver pranzato tutti insieme - continua il nipote - stavo uscendo per andare a votare. Mi ha detto: "Vengo anche io, voglio scegliere il mio sindaco"». E così ha fatto l'elettrice più longeva della nostra città.