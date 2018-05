Larghetto Santa Maria Greca diventa “Il teatro degli intonaci”

Tornano a soffiare i Venti di Verso Sud Festival, con un’anteprima, ad ingresso libero e gratuito, del nuovo percorso intitolato “Il teatro degli intonaci”. Sabato 12 maggio, alle ore 21, larghetto Santa Maria Greca farà da scenografia allo spettacolo dal titolo “A cosa serve la poesia? Canti per la vita quotidiana”, con Giuseppe Semeraro e Gianluigi Gherzi di Principio Attivo Teatro.



Uno spettacolo che interroga la nostra vita quotidiana, la nostra forza nell’essere presenti al presente. Due voci, due attori-poeti rispondono all’interrogativo, cercando una poesia che serva la vita di ogni giorno, per sanare le ferite e aprire lo sguardo. Il teatro che abbraccia la poesia come ponte verso le emozioni e le visioni del presente. Poesia che diventa monologo teatrale, confessione, diario della vita quotidiana, dialogo col pubblico, invettiva, canzone.

Teatro deriva dal greco antico thēéomai, contemplare e il teatro di Verso Sud è luogo, azione e contemplazione; si svolge in spazi dimenticati, abbandonati, sacri: tutto accade in presenza e solo per una volta. Così il teatro ritorna a essere a ragione "il solo luogo al mondo dove un gesto fatto non si ricomincia due volte". Saranno tre gli appuntamenti, tra maggio e luglio 2018 che scandiranno questa sezione de i Venti: il prossimo appuntamento si terrà sabato 26 maggio, in piazza dei Bambini a Corato, con lo spettacolo Hanà e Momò.

L’appuntamento con "Il teatro degli intonaci" di sabato 12 maggio nasce anche come naturale ponte con “Un paese adotta un poeta”, altro Vento, dove lato umano e lato esistenziale del progetto hanno camminato di pari passo: ecco le immagini delle "vie delle poesie" di Paolo Maria Cristalli. È solo il poeta ad aver bisogno del supporto di una comunità per provvedere al proprio sostentamento oppure la necessità è reciproca? L’interrogativo in testa allo spettacolo di questa settimana mira proprio ad affrontare questo dilemma.

L’appuntamento con il festival di Verso Sud, nato da una visione dell’Associazione Lavorare Stanca, è in programma a Corato dal 12 al 16 settembre. La rassegna culturale, che vivrà nei centri storici, nelle periferie e nei luoghi sacri, sarà presentata al pubblico prossimamente.