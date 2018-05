Via Santa Rita e di via Tenente Lamonica: sono le “vie delle poesie” con Paolo Maria Cristalli Copyright: Verso sud

«Tantissimi hanno partecipato al crowdfunding con il desiderio di vedere una poesia di Paolo Maria Cristalli dedicata a loro, tra le vie di Corato». Così l’obiettivo è stato raggiunto e i desideri di tanti si sono realizzati, grazie al progetto “Un paese adotta un poeta” pensato e realizzato nell’ambito di “Verso sud” dell’associazione “Lavorare stanca”.



Dal 2 al 4 maggio, grazie al supporto degli studenti del liceo artistico “Federico II Stupor Mundi” di Corato, buona parte di via Santa Rita e di via Tenente Lamonica hanno preso le sembianze di una vera e propria “via delle poesie”.

Le vecchie porte murate sono diventate tele per le poesie dedicate da Paolo Maria Cristalli ai sostenitori del crowdfunding che gli ha assegnato, per il prossimo anno, una pensione di genialità per vivere del proprio estro e talento.

Sabato, con lo spettacolo “A cosa serve la poesia? Canti per la vita quotidiana” , si cercherà una risposta alla domanda che nasce spontanea: è solo il poeta ad aver bisogno del supporto di una comunità per provvedere al proprio sostentamento oppure la necessità è reciproca?