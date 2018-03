«E sapete che c’è? Non importa vincere. Importa esserci». Lo scriveva qualche giorno fa Nocella sul suo profilo Facebook, alla vigilia della cerimonia di premiazione del "David di Donatello" che questa sera Rai uno ha trasmesso in prima serata.

Sebbene ai tanti coratini che in queste ore non hanno mai smesso di fare il tifo per lui sia rimasto forse un po' di amaro in bocca, quello di ieri sera per il giovane attore resta un grandissimo traguardo. L'energia e l'emozione di questi mesi sono esplose in un vigoroso applauso per Renato Carpentieri: l'Accademia del Cinema Italiano lo ha scelto per la sua interpretazione del film “La tenerezza” e gli ha assegnato il premio come miglior attore protagonista.

Nicola Nocella era in gara per lo stesso riconoscimento - l'equivalente per il cinema italiano del premio Oscar - grazie al film “Easy. Un viaggio facile facile” di Andrea Magnani (anch’egli in gara per il David come miglior regista). Nella stessa categoria anche Antonio Albanese per “Come un gatto in tangenziale”, Alessandro Borghi per “Napoli velata” e Valerio Mastandrea per “The place”.

«Sono felice come non mai, e onorato e orgoglioso di far parte di una cinquina così» scriveva Nocella ieri mattina, dopo la cerimonia nel Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Il film

«Isidoro (Easy, il personaggio interpretato da Nicola Nocella) ha 35 anni, molti chili di troppo e una bella depressione: vive con la madre e passa il tempo davanti alla Playstation. Giornate lente, immobili, spese ingozzandosi di psicofarmaci e meditando (più o meno convintamente) il suicidio. Poi, però, qualcosa cambia: il fratello gli chiede di riportare a casa lo sfortunato operaio Taras, morto per un incidente sul lavoro, trasportando la sua bara fino in Ucraina. Niente di complicato, sulla carta, ma Isidoro è Isidoro e un lungo viaggio attraverso i Carpazi può rivelarsi davvero insidioso. Soprattutto alla guida di un carro funebre».

Nocella - che con "Il figlio più piccolo", il suo esordio cinematografico con la regia di Pupi Avati, ha vinto il Nastro d'argento, il Golden Globe italiano e il Golden Graal - nelle scorse settimane, grazie a Isidoro, ha portato a casa il premio come come miglior attore italiano nell'ambito del Film festival di Montecarlo.

E allora di sicuro Nicola lo sa: quello di ieri sera era solo un arrivederci al David di Donatello. Una prova per lo smoking, che presto gli servirà di nuovo.