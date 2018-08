Ponte di via Castel del monte, il sindaco chiede conto alla Città Metropolitana

Il ponte di via Castel del monte è di competenza della Città Metropolitana e, come riportato questa mattina sulle pagine di CoratoLive.it, da quell’ente si attendono comunicazioni in merito alla staticità.



A sottoscrivere questa esigenza di verifica è anche il sindaco Massimo Mazzilli. «Il sovrappasso sulla sp 231 (ex S.S. 98) lungo Via Castel del Monte – scrive - è da sempre considerato tra le più importanti problematiche da affrontare e risolvere per la nostra Città, questa amministrazione comunale se n’è fatta carico. Alla luce del crollo del ponte "Morandi" a Genova, questa mattina il Sindaco di Corato Massimo Mazzilli ha inviato alla Città Metropolitana una nota per ottenere nuove comunicazioni sulla staticità del struttura cittadina.

Il sovrappasso di Via Castel del Monte è un nodo di servizio viario nevralgico per la nostra Città e non soltanto. La nota odierna si va a sommare alle numerose altre già in passato inviate all'Ente proprietario per chiederne la messa in sicurezza o, ove necessario, una nuova opera stradale».



Nella nota, fatte le dovute premesse, il sindaco chiede: «di conoscere gli esiti delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, della campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali sull'infrastruttura, indagini eseguite di recente; di realizzare interventi manutentivi urgenti della struttura, ed altri anche finalizzati all'ottimale sicurezza della circolazione veicolare (pubblica illuminazione, potatura alberi, sistemazione guardrail e segnaletica); di concordare un eventuale sopralluogo con tecnici esperti per eseguire nuove verifiche tecniche della infrastruttura atte a garantire la sicurezza della cittadinanza».