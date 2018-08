​Il ponte di via Castel del Monte è sicuro? Dirigente Casieri: «Non posso affermarlo con certezza»

Dopo la tragedia del ponte Morandi ovunque in Italia ci si interroga sulla sicurezza delle infrastrutture. A Corato l’attenzione dei cittadini si è concentrata sul ponte di via Castel del monte. Questa mattina è stata anche avviata una raccolta firme sul sito buonacausa.org dal titolo “Controllo immediato del ponte in via castel del monte”: per firmare basta cliccare qui.



In realtà dei controlli necessari si parlava già l’anno scorso. Nel mese di febbraio del 2017 CoratoLive.it ha dato notizia delle intenzioni della Città Metropolitana di Bari di eseguire verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica. In programma c’erano rilievi, indagini diagnostiche, modellazioni numeriche, analisi strutturali e relazione geologica. Fu avviata un’indagine di mercato esplorativa per poter eseguire delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica. Il servizio è stato affidato ad un’azienda del nord Italia ma al momento in città non si conoscono gli esiti delle valutazioni eseguite.

Come molti ricorderanno, già nel 2006 su CoratoLive.it si leggeva che il ponte sarebbe stato demolito e ricostruito.

Intanto, non passano inosservate le affermazioni del dirigente del settore lavori pubblici Pasquale Casieri, pubblicate tramite il suo profilo facebook sulla bacheca del sindaco Mazzilli. In merito al ponte Morandi «dobbiamo convincerci che questo tipo di strutture costruite negli anni sessanta e che adesso devono sopportare carichi dovuti all'incremento di traffico di automezzi pesanti, avrebbero forse bisogno di essere sottoposte a nuove verifiche strutturali per garantire la sicurezza delle persone».

E a chi gli chiede del ponte di via Castel del Monte, Casiere risponde: «non ho elementi per poter affermare con certezza che il ponte di Via Castel del Monte è sicuro. Bisognerebbe eseguire delle indagini approfondite e verifiche sulle strutture, che noi come Comune, visto che non siamo proprietari, non possiamo fare. Abbiamo più volte segnalato alla Città Metropolitana di Bari la questione, e so di certo che è all'attenzione di questo Ente. Sicuramente provvederemo a nuova segnalazione».

Il posto del sindaco Mazzilli con i commenti del dirigente Casieri