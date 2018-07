Commissione trasporti alla Camera, Scagliusi: «Gli inadempienti perderanno le concessioni»

«Gli operatori del trasporto ferroviario regionale devono fare di più e meglio per rendere sicure le loro tratte e bene ha fatto il ministro Toninelli ad annunciare che gli inadempienti perderanno le concessioni in favore di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), che invece vanta ottimi standard di sicurezza.

L’ammodernamento della rete locale è tra le priorità del nostro Contratto di Governo: la “cura del ferro” passa anche dal garantire maggiore sicurezza agli utenti del trasporto pubblico. Come ci ricorda il disastro sulla linea Andria-Corato, infatti, è in gioco la vita delle persone». Lo dichiara il deputato pugliese Emanuele Scagliusi, capogruppo M5S in commissione Trasporti alla Camera.

«Il Movimento 5 Stelle è da sempre al fianco dei pendolari, nella consapevolezza che la ferrovia è il più importante strumento di mobilità sostenibile per le medie e lunghe percorrenze e il principale sistema di trasporto ad alta densità. I soldi per effettuare i lavori ci sono: lo hanno riconosciuto anche le Regioni e, come ha ricordato il ministro, si può ricorrere anche al Fondo sviluppo e coesione nonché ad altre risorse. Dunque, non ci sono scuse: i concessionari locali devono darsi una mossa o cedere il passo a Rfi» conclude Scagliusi.