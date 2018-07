«La sua presenza qui è molto importante per le nostre comunità» con queste parole i sindaci di Corato e di Andria, Massimo Mazzilli e Nicola Giorgino, hanno accolto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.

Circondato dai giornalisti e dalle famiglie delle vittime, Toninelli ha dimostrato la sua vicinanza: «è fondamentale essere qui oggi per testimoniare la vicinanza di tutto lo Stato, per le vostre città e per i parenti delle vittime. La sofferenza che c’è stata in questa terra non potrà mai essere dimenticata. Quello che avete vissuto è stato un evento vergognoso e inaccettabile».

A chi chiede che venga revocata l’autorizzazione a Ferrotramviaria per la gestione della Barinord, Toninelli risponde: «è una volontà politica espressa già prima del mio insediamento e la condivido. La sicurezza dei passeggeri deve venire prima degli interessi economici dei lobbisti. Basta agli interessi di poltrona».

Il video