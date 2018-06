Già fissata un’altra seduta di consiglio, il 22 si palerà di mercato e debiti fuori bilancio

Il 22 giugno si torna in consiglio comunale, a solo una settimana dopo la seduta in programma per oggi. A partire dalle 18.30 la massima assise cittadina si riunirà per discutere dei debiti fuori bilancio ma anche del trasferimento del mercato settimanale nel centro cittadino.



I punti all’ordine del giorno

1. Mozione, ex art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale, presentata in data 11.06.2018 al Prot. n. 23794 dai Consiglieri Bovino V., Loiodice T., Marcone R., Caputo F., Maldera F., Fiore C., De Benedittis D., Mazzone V., Bucci R., Torelli M., in merito al trasferimento del mercato settimanale nel centro cittadino.

2. Rendiconto della gestione Esercizio 2017. Approvazione.

3. Decreto Ingiuntivo per Medica Sud. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Lett. A).

4. Parere tecnico-giuridico richiesto dal Comune di Corato con nota Prot. n. 35930 del 23.11.2011 al Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. Lett. E).

5. Giudizio alla Corte di Appello di Bari Bucci Michele c/ Comune di Corato. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio – D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Lett. E).

6. Giudizio davanti alla Corte di Appello di Bari. Ferrante Cataldo c/ Comune di Corato. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Lett. E).

7. Giudizio davanti al Tribunale di Trani. Cassanelli Vincenzo c/ Comune di Corato. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Lett. E).

8. Giudizio davanti al Tar Puglia. Tota Vincenza c/ Comune di Corato. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Lett. E).

9. Giudizio davanti al Tribunale di Trani – Comune di Corato c/ Quercia Francesco. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 Lett. E).