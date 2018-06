Consiglio comunale, il 15 giugno in Aula interrogazioni e mozioni

Si torna in consiglio comunale. Venerdì 15 giugno, alle 18.30 - o in seconda convocazione lunedì 18 alla stessa ora - la massima assise cittadina dovrà discutere dieci punti all’ordine del giorno.



Come sempre CoratoLive.it trasmetterà il dibattito in diretta.

Tutti i punti all’ordine del giorno

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti – art. 15 e segg. dello Statuto e art. 14 e 15 del Regolamento del Consiglio Comunale. Modifica delibera n. 8/2018.

3. Art. 29 – comma 4 dello Statuto Comunale – Accertamento requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Assessore dei componenti della Giunta Comunale.

4. Art. 96 – D.Lgs. n. 267/2000. Individuazione Organi Collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini Istituzionali dell’Amministrazione.

5. Interrogazione ai sensi dell’art. 47 del Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale riguardante la realizzazione del completamento Complanare lato dx SP 231 ex S.S. 98 Km. 30,600, presentata al Prot. n. 19814 in data 18.05.2018 dal Consigliere Comunale Mazzilli Cataldo.

6. Interrogazione, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale sul controllo dello stato di sicurezza della gru nel Cantiere Edile in Via Gravina, di fronte alla sede della Polizia Municipale, presentata il 01.06.2018 – Prot. n. 22579, a firma del Consigliere Comunale Loizzo Paolo.

7. Interrogazione, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale sul controllo dello stato dell’atto di convenzione stipulata tra la Regeneration Home Srl ed il Comune di Corato, presentata il 01.06.2018 – Prot. n. 22580 a firma del Consigliere Loizzo Paolo.

8. Mozione, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ad oggetto: “Istituzione del senso unico di marcia rotatorio in Piazza Grenoble”, presentata il 29.05.2018 – Prot. n. 21846 a firma del Consigliere Loizzo Paolo.

9. Ratifica atto della Giunta Comunale n. 68 del 04.06.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2018/2020 – Variazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Approvazione”.

10. Regolamento per l’accesso agli atti. Approvazione.