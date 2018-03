Perrone rompe il silenzio: «Un risultato che accetto con serenità»

Per la prima volta Corato e le città del suo territorio non lo hanno scelto come rappresentante.

Dopo aver vissuto "la notte del voto" in compagnia dei suoi fedelissimi scegliendo di non esprimersi sui sociale e innanzi ai microfoni della stampa, il senatore uscente Luigi Perrone rompe il silenzio e affida al suo profilo facebook il suo commento alla volontà degli elettori.

«Non sempre i numeri fotografano la realtà nitidamente - scrive Perrone - però i numeri, all’indomani del voto, dicono una cosa chiara e semplice: con la coalizione del centrodestra che mi ha sostenuto, siamo stati gli unici in questo collegio a tenere testa fino all’ultimo ai Cinque Stelle. Laddove si parla con la testa e il cuore, per la pancia non c’è spazio.



Ma così i cittadini hanno scelto ed è un risultato che accetto con serenità. Con la consapevolezza che siamo di fronte ad una sfida complessa per il Paese. Ora spetta a chi ha incarnato il sogno del “cambiamento”, la responsabilità di dare delle risposte concrete. Buon lavoro dunque, ce ne sarà tanto da fare. Servono risposte, prima ancora di proteste.

Per quel che mi riguarda, raccolgo tutta la fiducia espressa in me. Ringrazio singolarmente ogni persona incontrata, ascoltata e conosciuta, ringrazio tutte le sei città, una per una. Sarebbe stato un onore, rappresentare questo territorio in Parlamento. Da domani si ricomincia. Come sempre, senza risparmiarmi mai».