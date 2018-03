La notte del voto. Bruna Piarulli avanti al Senato con il 38.36%

Si sono concluse le operazioni di voto per le elezioni politiche e alle 23 in punto sono stati chiusi i seggi. Dopo 16 ore di voto è il momento di capire chi sarà il vincitore della corsa e a chi toccherà almeno tentare di governare il Paese.

La giornata è filata via non senza qualche problema legato alla difficoltà di accelerare le operazioni di voto, con il bollino antifrode che ha causato qualche rallentamento delle operazioni.

Le operazioni di scrutinio iniziano dalle schede relative al Senato. Subito dopo si procederà con quelle della Camera dei deputati. Due i coratini impegnati nella competizione elettorale: Luigi Perrone (Noi con l'Italia) alla Camera e Angela Bruna Piarulli (M5S) al Senato.

CoratoLive.it segue in diretta l’andamento dello spoglio. Su questa pagina trasmetteremo in diretta i dati e i commenti a caldo dei candidati del collegio in cui è inserita Corato: Puglia 3 per la Camera (Corato,Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Terlizzi e Bisceglie) e Puglia 2 per il Senato (Corato,Acquaviva delle Fonti, Altamura, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Cassano Murge, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Molfetta, Palo del Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Sammichele, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto e Turi.

Ore 23.59 - Arriva l'affluenza definitiva. Il dato finale dice che in città alla Camera ha votato il 72.90% degli aventi diritto (14.117 uomini e 13.837 donne), mentre al Senato la percentuale è del 72.63% (12.696 uomini e 12.332 donne). Cifre che ora si possono confrontare con quelle del 2013: all’epoca - sebbene si votasse in due giornate, il 24 e il 25 febbraio - si raggiunse il 76.23% per il Senato e il 76.36% per la Camera. Fu la tornata elettorale in cui l’ex sindaco Luigi Perrone diventò senatore.

Ore 00.44 - I dati parziali delle sezioni in città forniscono un quadro simile a quello nazionale con un grande risultato per i Cinque Stelle, mentre il centrodestra tiene. Angela Bruna Piarulli è avanti praticamente in tutte le sezioni.

Ore 00.50 - A Giovinazzo, con 5 sezioni scrutinate su 23, il dato ufficioso vede il Movimento 5 Stelle al 40%

Ore 00.57 - A Bisceglie: prima sezione dati definitivi sez. 41 scuola e. Monterisi: 337 voti Piarulli, 166 voti Minuto, 91 voti Lezoche.

Ore 01.02 - A Ruvo di Puglia è stata scrutinata una sezione su 23 per quanto riguarda lo spoglio del Senato. In testa c'è Angela Bruna Piarulli del Movimento 5 Stelle, con 132 voti, seguita da Carmela Minuto del centrodestra con 112 e - staccata di molto - Loredana Lezoche del Pd con 57 preferenze.



Ore 01.08 - Dati ufficiali: 3 sezioni su 469. Piarulli Voti 455 - 38.36%; Minuto 410 - 34.56%; Lezoche 226 - 19.05%

Ore 01.30 - Commento a caldo di Loredana Lezoche, candidata al Senato per il centrosinistra: «Sono soddisfatta. Alla prima esperienza in politica ho ottenuto un risultato migliore di quello nazionale della mia coalizione. Sono positiva, e di certo non mi fermo qui, questo è un punto di partenza. Vedremo se i grillini riusciranno a dimostrare la nostra stessa vicinanza alla cittadinanza».