Riemerge la storia del complesso di San Domenico

Proseguono gli appuntamenti culturali nell’ambito del V Centenario della presenza dei domenicani nella città di Corato, organizzati dalla comunità parrocchiale di San Domenico, per conoscere ed apprezzare l’eredità religiosa e culturale lasciata dei padri Predicatori e giunta fino a noi attraverso le risorse artistiche conservate sul nostro territorio.

Venerdì 24 agosto si svolgerà un itinerario artistico intitolato Le testimonianze iconografiche domenicane nella città di Corato e organizzato in collaborazione con la Società Cooperativa “Sistema Museo”, gestore de Museo della Città e del Territorio di Corato.

L’iniziativa, guidata dai docenti di Storia dell’arte Maria Pia Sardano ed Ettore Torelli, prevede inizialmente la visita guidata alle opere con soggetto domenicano conservate presso la chiesa di San Domenico, tra le quali spicca per interesse storico e artistico il meritevole affresco raffigurante “San Domenico in preghiera ai piedi della croce”, oggetto di un recente restauro e visibile in anteprima. L’itinerario prosegue con la visita ai dipinti presenti nell’esposizione intitolata “L’eco dei Predicatori”, presso il Museo della Città e del Territorio di Corato, all’ex chiesa del “Divino Amore” in origine sede di una comunità monastica domenicana, infine all’edicola votiva in via Moschetti. L’appuntamento avrà inizio alle ore 18 a partire dalla chiesa di San Domenico.

Lunedì 27 agosto si svolgerà la seconda iniziativa culturale intitolata La storia riemersa: gli scavi archeologici del complesso di S. Domenico a cura della docente ed archeologa Serena Petrone. Sarà possibile visitare l’area oggetto di uno scavo archeologico condotto nel corso del 2013 presso il complesso di San Domenico che ha portato alla luce una cisterna oltre a diverse sepolture ed una moneta di epoca aragonese: dati interessanti per una lettura più completa della storia dell’ex convento domenicano, in origine monastero benedettino.

Le visite guidate si svolgeranno in due turni a partire dalle ore 19.30 e dalle ore 20.30.