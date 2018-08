Nascondeva 50 grammi di cocaina in casa, arrestato 30enne

Non si fermano i controlli delle forze dell'ordine in città, anche in vista del ferragosto.

Dopo l'operazione dei giorni scorsi, in cui un giovane di vent'anni è stato trovato in possesso di alcune decine di grammi di marijuana, gli agenti del commissariato di polizia di Corato hanno messo a segno un'altra serie di perquisizioni nei confronti di soggetti con precedenti specifici in tema di sostanze stupefacenti.

Numerose identificazioni e perquisizioni personali sono state effettuate nelle zone calde del centro storico - come largo Abbazia e piazza Di Vagno - ma anche in periferia e nei luoghi di ritrovo come circoli ricreativi e sale giochi.

In particolare ieri pomeriggio in viale Tevere, nel rione Belvedere, i poliziotti si sono imbattuti in due giovani a bordo di un'auto che procedeva a un'andatura molto lenta.

Intimato l'alt, gli agenti hanno identificato i due occupanti: un giovane di circa trent'anni con precedenti specifici e un altro ritenuto consumatore abituale di stupefacenti.

Messi alle strette, i due hanno subito consegnato tre grammi di cocaina che portavano con sè.

I poliziotti hanno però approfondito il controllo e hanno esteso la perquisizione anche all'abitazione del 30enne. Dal controllo nell'appartamento sono così spuntati altri 50 grammi di cocaina pura ancora da tagliare. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 8mila euro.

Con la sostanza stupefacente sono stati rinvenuti anche circa 300 euro in contanti e un telefono cellulare, tutto sottoposto a sequestro.

Dopo il via libera del pm di turno, Valentina Botti, il giovane è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Trani.