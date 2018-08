Spaccio, denunciato un giovane coratino

Tolleranza zero nei confronti di chi compie reati e mette a rischio la sicurezza dei cittadini. È questo il messaggio che la Polizia di Stato ha inteso far passare venerdì, con una lunga serie di perquisizioni effettuate nel centro cittadino.



Grazie al supporto di numerose pattuglie arrivate da Bari, sono stati passati al setaccio tanti luoghi solitamente frequentati dai giovani.

Un 20enne è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana e della strumentazione necessaria per metterla in vendita. Il soggetto è stato denunciato alle autorità competenti: aveva alle spalle precedenti nel campo del commercio di stupefacenti ma anche per rapina e minacce.