Per dei genitori non c’è nulla di più innaturale dell’ultimo saluto al proprio figlio, tanto più se giovanissimo. Quello strazio, quella ferita che mai riuscirà a cicatrizzarsi, si legge nei visi afflitti di Lekë e Kristina Picak, i genitori di Viktor che – mercoledì sera – è stato ammazzato da due coratini in piazza Abbazia.



Con la loro voce, e i loro occhi, raccontano quello che è accaduto al figlio 23enne nelle interviste rilasciate in esclusiva al giornalista Elkjer Bushkolaj per Report TV. L’emittente, che nei giorni scorsi ha rilanciato i video e le informazioni pubblicate su CoratoLive.it, ha dato spazio all’appello dei genitori di Victor: «aiutateci a riportare qui il corpo di nostro figlio».

Dalle immagini girate da Report TV si comprende bene quale sia la situazione della famiglia Picak: di sicuro non dispongono delle ingenti risorse economiche necessarie per sostenere le spese per il rimpatrio della salma.

Da qui l’appello alle istituzioni: «viviamo solo con la pensione di invalidità di Kristina, 70 euro al mese, non possiamo farcela. Per questo chiediamo aiuto, solo per il trasferimento di Victor dall’obitorio di Corato a quello di Durazzo».

La mamma ed il papà di Viktor raccontano qualcosa del loro figlio: «viveva con suo fratello grande, gli altri parenti sono lontani, non vivono a Corato. Lavorava in maniera saltuaria. Mercoledì erano usciti insieme per festeggiare il compleanno della nipote».

Mamma Kristina dice di aver sentito la sua voce per l’ultima volta martedì: «abbiamo capito che era accaduto qualcosa quando ci siamo accorti che Victor non rispondeva più al telefono. Quando abbiamo chiamato suo fratello ci ha dato la terribile notizia».

Alla difficoltà di comprendere le parole in lingua albanese suppliscono le lacrime e le mani giunte. Quel che resta è il desiderio, drammatico, di due genitori che vorrebbero poter riabbracciare il loro figlio ormai senza vita.