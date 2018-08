Omicidio di piazza Abbazia, si attendono le risposte dell’autopsia

Bisognerà attendere gli esiti dell’autopsia - che sarà disposta a breve - per capire ieri sera quale proiettile abbia ucciso il 23enne Victorian Pikaku (chiamato Victor da tutti i suoi amici), raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre si trovava in piazza Abbazia. Al momento non è noto nemmeno il calibro dell'arma perché sul posto non sono stati ritrovati bossoli.



Di certo il killer ha sparato all’altezza della spalla e a quella del ginocchio e almeno un proiettile avrebbe raggiunto il polmone. L’esame autoptico sarà eseguito all’istituto di Medicina legale di Bari da Antonio De Donno, cui la pm Raffaella De Luca affiderà l’incarico nelle prossime ore.

Come si evince dai filmati delle telecamere ad agire, mentre piazza Abbazia era affollata di gente, sono state due persone a bordo di un ciclomotore. Una è scesa e ha sparato. Non si tratterebbe però di connazionali della vittima, ma di italiani.

Non si esclude nemmeno che l’obiettivo dei killer non fosse uccidere, ma solo lanciare un avvertimento al giovane Victorian che non aveva precedenti. E la pista passionale resta la più battuta. I militari hanno già sentito i parenti del giovane, oltre ad alcune persone presenti nella zona al momento della sparatoria.