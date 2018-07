La mamma coraggio scrive ai magistrati: «Avete ributtato mio figlio nella fossa dei leoni»

Torna a scrivere Daniela Manzitti, la mamma coraggio che ad ottobre dello scorso anno ha collaborato con i carabinieri perché arrestassero suo figlio Michael. Oggi, a distanza di otto mesi, la donna si rivolge ai magistrati che - a seguito dell'operazione antimafia “Pandora” condotta dalla Dda di Bari e dei Carabinieri del Ros - hanno disposto il trasferimento in carcere del ragazzo.

Fino a qualche giorno fa il giovane, da poco diventato papà, stava seguendo un percorso riabilitativo nella comunità di don Mazzi che si occupa di recuperare ragazzi difficili e tossicodipendenti. «Me lo avete ributtato nella fossa dei leoni, senza tenere conto della trasformazione che stava avvenendo in lui» scrive Daniela.

Com’è giusto che sia, la magistratura farà il suo corso e accerterà i fatti. La toccante lettera di Daniela, tuttavia, fa spazio alla riflessione - molto più ampia - sul complesso sistema della giustizia italiana.

La lettera di mamma Daniela

«Ill.mi Magistrati, non so se la disperazione che provo oggi, sia superiore a quella che provai il giorno che feci arrestare mio figlio Michael, ma è comunque devastante. Mi rivolgo a Voi, che disponete della vita o della morte di coloro che passano nelle vostre aule.

Qualche giorno fa, ci è passato mio figlio e, con tanta freddezza e disumanità, avete deciso che il percorso per ricostruire la sua vita, dovesse essere interrotto, perché: “qualcuno ha fatto il suo nome”, coinvolgendolo in una brutta storia ancora tutta da chiarire e da definire.

Lo avete estrapolato da quel luogo a cui si era affidato con tanta buona volontà e lo avete ricatapultato in un mondo che neanche Voi, in realtà, conoscete. È vero, è un ragazzo che, annebbiato dagli stupefacenti, ha commesso atti deplorevoli, ma è lo stesso ragazzo che con una forte volontà, ha deciso di diventare un buon padre per il suo bambino.

Me lo avete rinchiuso in un carcere di massima sicurezza, che solo a definirlo, mi si arroviglia l’animo. Stamattina l’ho incontrato. Aveva gli occhi che brillavano di un pianto soffocato e mi ha solo detto: “Oh Mà, questa volta mi hanno proprio inguaiato, da qui non esco più!”. Ho provato a trattenere le lacrime, ma non era possibile, il dolore era troppo forte… Me lo avete ributtato nella fossa dei leoni, senza tenere conto della trasformazione che stava avvenendo in lui, annullando completamente ciò che in questi mesi è stato fatto con la sua pronta collaborazione.

Molti attribuiscono il suo comportamento ad una mancanza di educazione, io non condivido, ma oggi sono qui a dirvi: allora condannate me, perché non ho avuto abbastanza tempo per stargli vicino... perché l’amore che gli potevo dare, era un amore veloce, un amore che si esprimeva con i rimproveri, le raccomandazioni, le punizioni, non era un amore fatto di baci e abbracci come avrebbe dovuto essere, non c’era tempo per queste smancerie... Punite me, illustri Magistrati, perché una madre che non ha tempo di dare amore ad un figlio, è una madre inetta, una madre indegna di essere chiamata così... E poi, augurate a Voi stessi, illustri Giudici, di non cadere mai nelle mani della “Vostra giustizia”, quella fatta dagli uomini che si ergono a Dei, decretando inesorabilmente l’inizio o la fine di un’esistenza.

In quello stesso istante, anche Voi, che di tante vite avete disposto, diventereste un numero di protocollo, e la vostra vita e quella dei Vostri cari, non varrebbe più di quella di mio figlio e della nostra. Spero di non dovermi mai pentire di aver fatto arrestare il mio amatissimo figlio, quell’ultimo giorno di un ottobre qualunque».