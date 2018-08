Una città nella città, proprio sotto i nostri piedi. È la Corato sotterranea, quel dedalo di tunnel e cunicoli che si cela qualche metro più in basso del lastricato in pietra del corso.

Sono tante le storie raccontate su quegli angusti passaggi, ma pochissimi sinora hanno avuto la possibilità di visitarli.

Nel prossimo fine settimana, con le opportune precauzioni, i coratini potranno finalmente scendere nelle viscere della città e osservare da vicino una parte di questo articolato sistema.

Tutto grazie all'iniziativa "Corato sotterranea", attività inserita nel cartellone dell'Estate Coratina che rientra nella quarta edizione del progetto regionale Archeotour - archeologia in movimento di cui Corato è comune capofila.

Con l'organizzazione dell'associazione culturale Vivarch e del Centro studi e didattica ambientale "Terrae" - guidati dal presidente Mimmo Lorusso - sono state organizzate quattro escursioni, tutte gratuite: sabato alle 15.30 e alle 19.30 e domenica alle 8.30 e alle 10.30.

Il percorso corrisponderà grosso modo al tratto compreso tra corso Cavour - con partenza nei pressi della stazione dei carabinieri - e corso Garibaldi, con arrivo a ridosso di via Duomo. Ogni visita durerà circa un'ora e potrà ospitare al massimo 15 persone. Un requisito importante per poter partecipare è l'abbigliamento: occorre infatti dotarsi di un caschetto con luce, una tuta, guanti in plastica e stivali di gomma.

«La nostra idea è far conoscere lo stato dei luoghi così come si è rivelato al momento della scoperta» spiega Mimmo Lorusso che condurrà le visite insieme a Roberto Ferrante e Gimmi Aliberti. «Il sistema idrico sotterraneo di Corato è infatti ampio e molto articolato ed è ancora oggetto di attenta esplorazione. Una volta terminata questa fase conoscitiva, inizierà una fase progettuale in accordo con il Comune, per capire come poter valorizzare i cunicoli».

Una ricca anteprima di come siano fatti i cunicoli è stata mostrata nel giugno 2016, grazie all'esplorazione di un tratto lungo circa 200 metri - effettuata proprio da Lorusso e Aliberti - a partire dall'incrocio tra corso Cavour e via San Benedetto, dove pochi mesi prima si era verificato un cedimento del suolo.

«Si tratta di cunicoli scavati nella roccia e intonacati, probabilmente risalenti al periodo fascista. In soli duecento metri» spiegò all'epoca Lorusso subito dopo l'esplorazione. «Abbiamo trovato numerose intersezioni e acqua pluviale, due elementi che rendono molto interessante la ricerca. Abbiamo potuto camminare stando in piedi, ma in alcuni tratti abbiamo dovuto procedere strisciando».