«Occorrono alcuni interventi di manutenzione e che non è in discussione la sicurezza del ponte».

Questa mattina i tecnici della Città Metropolitana di Bari, il dirigente del servizio viabilità e trasporti ing. Montalto e l’ing. Curci, hanno effettuato il sopralluogo sul sovrappasso di via Castel del monte, alla presenza anche del sindaco Mazzilli, del consigliere Pomodoro e del dirigente comunale Casieri.

«Dal sopralluogo - riferisce Pomodoro - è risultato evidente che occorrono alcuni interventi di manutenzione e che non è in discussione la sicurezza del ponte. In ogni modo l’Ing. Montalto si è riservato di comparare i rilievi effettuati in data odierna con i risultati della relazione sismica eseguita nel 2017. Tanto, per verificare se allo stato attuale siano emerse nuove situazioni.

Nel confermare che il sovrappasso è compreso nell’elenco degli interventi da segnalare al Ministero Infrastrutture e Trasporti entro fine mese, l’Ing. Montalto ha dichiarato che con i 700mila euro disponibili in bilancio si potrà procedere agli interventi necessari oltre che alla sostituzione del guard rail in quanto non più a norma.

Si è colta l’occasione per far visionare lo stato del sovrappasso di Via delle Botte, più volte segnalato in passato, ottenendo l’impegno a prevedere il rifacimento del manto stradale. Resto in attesa di ricevere la relazione sismica del 2017 per ulteriori aggiornamenti».