Ponte di via Castel del monte, Pomodoro: «le indagini non hanno evidenziato situazioni di rischio»

«Le precedenti indagini non hanno evidenziato situazioni di rischio tali da inibire il transito sul ponte». In ogni caso «sarà eseguito il sopralluogo richiesto dal Comune» sulla struttura.

A dirlo è il consigliere metropolitano Pasquale Pomodoro, tornando sul discusso tema della stabilità del cavalcavia di via Castel del Monte.

Com'è noto, nei giorni scorsi sia il sindaco Mazzilli che lo stesso Pomodoro avevano chiesto all'Ente «di concordare un eventuale sopralluogo con tecnici esperti per eseguire nuove verifiche tecniche della infrastruttura atte a garantire la sicurezza della cittadinanza».

Nella nota, in particolare, il primo cittadino chiedeva «di conoscere gli esiti delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, della campagna di indagini diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali sull'infrastruttura, indagini eseguite di recente; di realizzare interventi manutentivi urgenti della struttura, ed altri anche finalizzati all'ottimale sicurezza della circolazione veicolare (pubblica illuminazione, potatura alberi, sistemazione guardrail e segnaletica)».



Le verifiche alle quali si fa riferimento sono quelle per cui la Città Metropolitana pubblicò un bando nel febbraio 2017. Le indagini vennero poi affidate a un’azienda del nord Italia, ma sinora non ne sono stati resi noti gli esiti.

«In attesa dell'invio della relazione tecnica, posso anticipare che le precedenti indagini non hanno evidenziato situazioni di rischio tali da inibire il transito sul ponte» ha quindi comunicato Pomodoro sulla sua pagina facebook.

Per gli interventi comunque necessari o che dovessero emergere dal sopralluogo in programma, risultano disponibili in bilancio 700mila euro. In ogni modo gli Uffici mi hanno assicurato che l'intervento sarà compreso nell'elenco da inviare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti».