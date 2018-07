«Vi devo rubare un istante, è accaduto un miracolo». Un brivido lungo la schiena, una pausa lunga quanto un battito d’ali e poi le lacrime di gioia: «sta nascendo mio nipote e si chiama Francesco».

Non poteva che iniziare così il racconto del momento più potente vissuto ieri sul binario unico che collega Corato e Andria. Un inno alla vita che vince la morte. Un messaggio di speranza che fiorisce, anche nel giorno in cui il ricordo strozza la voce.

Franco Caterino è diventato nonno, per la prima volta, così. Mentre il ministro Toninelli lo abbracciava per dimostrargli la vicinanza per la morte di suo figlio Luciano, uno dei due macchinisti rimasti vittime della tragedia dei treni.

Un momento che è rimasto scolpito nel cuore di chi era accanto a Franco in quell’attimo, breve ed infinito allo stesso tempo. In quella pausa di nonno Franco chi c’era ha immaginato di tutto. Sotto il sole e con le orecchie assuefatte al canto delle cicale.

Il piccolo Francesco è il primo figlio di Annalisa e Michele, fratello di Luciano. Grazie al consenso dei suoi genitori, possiamo raccontare la meraviglia del momento in cui è venuto al mondo.

Secondo la data presunta, il bimbo sarebbe dovuto nascere fra circa tre settimane. Invece ieri, mentre il suo papà seguiva un corso di perfezionamento, ha deciso che era arrivato il momento. «In pochi minuti mi sono ritrovato dall’aula alla sala parto - ha raccontato Michele - Alle 18 in punto Francesco è nato: pesa poco meno di tre chili ed è alto 48 centimetri. Sia lui che mia moglie stanno benissimo».

Il nonno ieri parlava di miracolo. Papà Michele oggi, cercando di trattenere le emozioni, ha confessato: «ammetto che, nella sua semplicità, l’evento vissuto ieri nella nostra famiglia ha a dir poco qualcosa di speciale. Soprattutto perché era fuori da ogni programma. L’emozione vissuta è indescrivibile e siamo felici di pensare che la nascita di nostro figlio possa rappresentare anche per le famiglie delle altre vittime un motivo di gioia e speranza».

Ieri Michele non era presente alle varie cerimonie commemorative. Stava seguendo un corso: «ho fatto una scelta precisa. Dopo l’incidente in cui mio fratello ha perso la vita, ho deciso di cambiare lavoro e specializzarmi sul tema della sicurezza dei treni. Sono ingegnere e sto seguendo dei corsi di perfezionamento, avevo lezione anche ieri. È il mio modo per tenere sempre viva la memoria di Luciano ed impegnarmi affinché disastri del genere non accadano mai più».