Il maestro Antonio Molinini torna ad esibirsi in teatro. Lo farà il 20 maggio, insieme agli altri componenti del “Pin Quintet”, a partire dalle 20.

La serata avrà uno scopo benefico: raccogliere fondi per aiutare Molinini a proseguire nel suo “Dialisi Tour” alla ricerca del connubio perfetto tra i migliori ospedali di Italia e non, con un trattamento di assoluta eccellenza e nuove mete turistiche che diano benessere all'anima e alla mente del paziente dializzato. È possibile sostenere il progetto “Dialisi Tour” cliccando qui, attraverso il sito Buonacausa.org.

Proprio per questa ragione durante la serata interverrà Gesualdo Loreto, nefrologo e luminare nel campo della dialisi ospedaliera e domiciliare: spiegherà la fenomenologia del Burn Out, oltre all'importanza della donazione degli organi.

Sarà poi Antonio Molinini – nella doppia veste di musicista e paziente - spiegherà come sconfiggere il fantasma dell'isolamento sociale e come sopraffare gli effetti collaterali del trattamento dialitico. Molinini racconterà il suo progetto “Dialisi Tour” di cui CoratoLive.it ha parlato nelle scorse settimane. È previsto inoltre un breve intervento/testimonianza di Annalisa Balducci, la madre di Antonio: nel 1993 gli donò un rene e con esso tanti anni di serenità, capaci di allontanare lo spettro della dipendenza dalla dialisi.

Con i “Pin Quintet” si vivrà un viaggio nelle hit della musica italiana dallo swing degli anni ’30 al pop contemporaneo, passando per lo ska, un pizzico di jazz, un tocco di dance e tanto altro. Canzoni, racconti e aneddoti delle migliori canzoni italiane dagli anni ’30 fino ai nostri giorni, il tutto interpretato in chiave acustica. “Mille lire al mese”, “Buonasera signorina”, “Nel blu dipinto di blu”, “Messico e nuovole”, “Che cos’è l’Amor”, “Yes i know my way” sono solo alcuni dei titoli che preannunciano una scaletta carica di emozioni e coinvolgimento. Interessanti medley tra il funky e la dance completano un panorama musicale ricco e variegato.

La formazione: Samantha Spinazzola voce; Mario Ardito contrabbasso e basso elettrico; Fabrizio Loiodice chitarre e loop station; Paolo Diaferia batteria; Antonio Molinini tromba, flicorno soprano e diamonica melodica.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 3487740951dalle 9 alle 14 il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e dalle 9 alle 21 negli altri giorni della settimana.

Un video dei "Pin Quintet"