Poche altre cose sono belle quanto il sorriso di una bimba. È facile pensarlo dopo aver incontrato Chiara.

Lei ha solo quattro anni ma già sogna in grande: vuole fare la ballerina. I suoi genitori l’hanno portata fino a Roma per aiutarla nel suo intento. All’ospedale “Bambin Gesù” però, non in una scuola di danza.

Chiara da tre anni è malata di Sma, atrofia muscolare spinale. È una malattia rara, colpisce circa 1 neonato ogni 10mila e costituisce la più comune causa genetica di morte infantile. È una patologia neuromuscolare caratterizzata dalla progressiva morte dei motoneuroni, le cellule nervose del midollo spinale che impartiscono ai muscoli il comando di movimento. Avevamo raccontato la sua storia a settembre dello scorso anno, quando in città tanti si mobilitarono per aiutare i suoi genitori a mettere insieme il denaro necessario per le cure e per sostenere la ricerca scientifica contro la Sma.

Quell'obiettivo è stato raggiungo. «A Roma – racconta Chiara nel video – mi hanno fatto una puntura». Una specie di magia «per farmi diventare una ballerina» aggiunge con la sua vocina.

Una puntura – la prima di sette – che costa ben 75mila euro: è quello che il suo papà, Giuseppe Mazzilli, chiama «il farmaco contro la Sma». Il nome scientifico è Spinraza: deve essere somministrato mediante iniezione intratecale, direttamente nel liquido cerebrospinale attorno al midollo spinale, dove i motoneuroni delle persone affette da Sma degenerano a causa dei livelli insufficienti della proteina Smn.

Secondo gli esperti in moltissimi casi nei malati di Sma che hanno assunto Spinraza si sono visti miglioramenti significativi nello sviluppo motorio e la riduzione del rischio di morte nei neonati.

«Non è facile descrivere la gioia che proviamo per la possibilità che sta avendo Chiara – commenta commosso papà Giuseppe – Un grande grazie dobbiamo dirlo all’associazione Famiglie Sma e a tutti i cittadini che ci hanno aiutati nella raccolta fondi. Non posso non ricordare la comunità scolastica del “Fornelli” che ogni giorno accoglie Chiara amorevolmente. E poi le maestre Angela Diaferia e Tonia Bucci che ci hanno aiutati, insieme all’associazione Aniep, nella raccolta dei fondi in piazza Cesare Battisti».

Il percorso di Chiara sicuramente è ancora lungo, ci vorranno circa due mesi per finire il ciclo del "farmaco contro la Sma". Di sicuro, questa piccola ballerina, la forza di volontà ce la sta mettendo tutta.