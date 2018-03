Un "sì" per moltiplicare la vita, da domani in città potremo «dare il meglio di noi» Copyright: CoratoLive.it

È un «balzo in avanti» quello che farà domani Corato. È «l’inizio di nuovo percorso» di cui è necessario «parlare nei luoghi della vita di ogni giorno». Come scrivevamo nei giorni scorsi, da domani sarà possibile richiedere all’ufficio anagrafe la carta di identità elettronica e – soprattutto – contestualmente si potranno compilare i moduli per il consenso o il diniego alla donazione degli organi. Le dichiarazioni registrate al Comune confluiranno direttamente nel Sistema Informativo Trapianti che raccoglie e conserva tutte le dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti espresse dai cittadini residenti in Italia, incluse quelle registrate presso le Asl e attraverso le dichiarazioni all'Aido.

Di questo e dell’importanza della cultura del dono si è parlato ieri nella sala consiliare del Comune grazie al convegno organizzato dall’Associazione Medico Scientifica Coratina presieduta dal medico Giovanni Riganti.

A fare luce sulla realtà pugliese Chiara Musajo Somma, dirigente medico del Centro regionale trapianti Puglia. «Nella nostra Regione – chiarisce - 542 sono i pazienti che aspettano il trapianto. Bel 499 persone aspettano un rene, 27 un cuore, 16 il fegato. Purtroppo però il numero dei donatori è inferiori rispetto alle altre regioni. In Puglia, secondo le statistiche nazionali 2017, dovremmo averne 90: ne abbiamo circa 40.

Nello scorso anno quasi in un caso su due i familiari hanno detto di no. Forse perché se ne parla ancora troppo poco. Per evitare che qualcuno della nostra famiglia debba decidere per noi in un momento troppo delicato, dobbiamo farlo noi stessi quando stiamo bene».

Da qui l’importanza del progetto “Una scelta in Comune”. In Regione fino ad oggi è attivo solo in 91 Comuni. «Corato – commenta la Musajo Somma – da subito ha mostrato interesse per questo progetto partito nel 2014: bisogna darvene merito.

La rete dei trapianti è molto complessa ma al centro ci sono sempre i cittadini: per questo è fondamentale la collaborazione tra tutte le istituzioni con cui ci si confronta giornalmente. Noi del Centro stiamo agendo su più livelli per aumentare le percentuali ma è fondamentale la collaborazione con i medici e le associazioni del dono.

Dobbiamo aiutare i cittadini a capire che con la donazione degli organi “è la vita che moltiplica la vita”. Pensiamo a quando ricevono gli organi le donne che poi diventano mamme. Tutti possiamo avere bisogno di un trapianto per tornare a vivere un’esistenza normale ma senza donazione non c’è possibilità, si diventa condannati alla morte».

Con questa filosofia è nata anche la campagna del Centro nazionale trapianti dal titolo “Diamo il meglio di noi”, una sorta di network per diffondere la cultura della donazione. Perché «chi aspetta un organo, non aspetta altro» ha concluso Musajo Somma prima di accogliere con grande entusiasmo la proposta del sindaco Mazzilli: «mi rendo disponibile a portare nell’ambito dell’Anci, regionale e nazionale, la proposta di lavorare per un protocollo che stimoli tutti i Comuni ad aderire alla campagna».

Può essere davvero definito «importante» il convegno di ieri. Perché essere disposti a donare i propri organi è anche «una scelta di cuore» come ha detto l’assessore Nesta, delegato ai servizi demografici.A Corato sono in tanti a mostrarsi disposti a collaborare: «ho raccolto anche la disponibilità dei farmacisti» annuncia Riganti, ribadendo il ruolo da protagonista che gioca «la sinergia» tra tutti gli operatori che si confrontano con i cittadini. «Bisogna anche saper scegliere il momento giusto in cui parlarne: i nostri studi possono essere il luogo più idoneo per farlo» ha concluso Riganti, sottolineando il ruolo del medico di famiglia.