Fondazione Luigi e Maria De Benedittis, oggi la consegna delle borse di studio

Arrivano anche quest’anno le borse di studio della fondazione dedicata a Luigi e Maria De Benedittis. Oggi, alle 18.15, l’appuntamento è nella sala verde del Comune.



Le note del pianista Giuseppe Santarella faranno da sfondo alle letture dei “donatori di voce”, anch’essi nati grazie alla fondazione ed alla collaborazione con Angela Pisicchio, responsabile del “Presidio del libro” di Corato.

La fondazione nasce dall’amore per la cultura del signor Luigi, il quale - non avendo ricevuto l’educazione che avrebbe voluto e non avendo figli - decise offrire la possibilità di continuare gli studi ai giovani più meritevoli ed in difficoltà. Lo fece attraverso la creazione di questa fondazione, indicandone anche la composizione del direttivo e gli obiettivi.

Una storia di duro lavoro e impegno, quella del De Benedittis, che ha dovuto interrompere gli studi all’avviamento (scuole medie) per iniziare a lavorare.

«Era un uomo dalla mente brillante e fortemente imprenditoriale» affermava nel 2016 Giuseppe De Benedittis, presidente onorario, nonché nipote del benefattore coratino. «Ha svolto il servizio militare ed è partito per gli Stati Uniti e anche in questa occasione ha dato il suo massimo impegno, ricevendo molte medaglie al valore. Avrebbe potuto avere una grandissima cultura se solo non fosse dovuto tornare a Corato per aiutare la sorella malata a cui era davvero molto affezionato (di qui l’intestazione della Fondazione)» ha concluso il nipote.

L'organizzazione, senza fini di lucro, interpreta l'unica ma non semplice responsabilità di promuovere i valori della cultura e dell'istruzione nelle fasce meno abbienti della popolazione.