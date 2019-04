Polis, tutto pronto per le Final Four di Coppa Puglia

Tutto pronto per le Final Four di Coppa Puglia di serie D di pallavolo femminile: il campo del PalaLosito di Corato e quello del tensostatico comunale, sabato 20 aprile, a partire dalle ore 11, ospiteranno le semifinali e la finale che assegnerà il titolo regionale a una delle quattro formazioni impegnate nella competizione.



A contendersi la Coppa Puglia saranno la Polis Corato, società organizzatrice, la New Optics Melendugno, l’A.S.D. Foggia Volley e la PVG Academy Fides (Triggiano).

Le semifinali si giocheranno in contemporanea alle ore 11 di sabato 20 aprile: sul campo del PalaLosito si affronteranno la PVG Academy Fides e la Polis Corato, mentre su quello del tensostatico la New Optics Melendugno e l’A.S.D. Foggia Volley. La finale, invece, è in programma alle ore 17 e si giocherà tra le due vincenti delle semifinali.

In fibrillazione tutto l’ambiente pallavolistico coratino: in casa Polis l’adrenalina cresce ora dopo ora in vista del grande giorno che eleggerà la migliore squadra pugliese di pallavolo per la serie D.

Ultimi ritocchi nell’organizzazione dell’evento da parte di tutta la dirigenza che, orgogliosamente, e non senza sacrifici, ha deciso di ospitarlo a Corato. «È una manifestazione impegnativa ma siamo contenti di averla portata a Corato e di dare così vitalità sportiva alla nostra città – commentano i dirigenti Gianni Berardi e Giuseppe Ferrara – Corato vive anche di pallavolo e sono tanti coloro che la praticano, anche in modo amatoriale, e che sicuramente sabato non faranno mancare la loro presenza. Il nostro appello, quindi, va a tutti i tifosi e agli appassionati di volley, li aspettiamo al Palazzetto dello Sport per tifare insieme Corato e per sostenere i colori neroverdi e le nostre ragazze in questo prestigioso impegno sportivo che le vedrà protagoniste. Dopo l’ottimo percorso in campionato, oggi ai suoi ultimi scampoli, conquistare il titolo di campioni regionali sarebbe la ciliegina sulla torta per la Polis. Incrociamo le dita e facciamo un grande in bocca al lupo alle nostre formidabili ragazze».