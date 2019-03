Pallavolo femminile​, a Corato le final four di Coppa Puglia di serie D

Si svolgeranno il prossimo 20 aprile a Corato - con l'organizzazione della Polis - le final four di Coppa Puglia di serie D di pallavolo femminile.



Dopo essersi garantita l’accesso alle semifinali, grazie alla vittoria per 3-0 col Casarano, la Polis si è resa disponibile ad organizzare l’evento a Corato. Richiesta accolta dalla Federazione di pallavolo che lo scorso 6 marzo ha ufficializzato la notizia, regalando sorrisi a tifosi e appassionati di volley.

Sarà il PalaLosito la cornice di semifinali e finali che vedranno scendere in campo, oltre al Corato, le altre tre formazioni pugliesi che si sono aggiudicate l’accesso alle Final Four ovvero New Optics Melendugno, A.S.D. Foggia Volley e PVG Academy Fides (Triggiano).

Era da sette stagioni sportive che la Polis non tagliava un simile traguardo: l’ultima volta fu nel corso del campionato 2011/2012 quando la società coratina, oltre a guadagnare la promozione in serie B2, conquistò a Manfredonia proprio la Coppa Puglia, in quel caso di serie C, annoverando per la prima volta nella sua storia pallavolistica un titolo così importante.

Mentre l’ultima volta che si ricorda a Corato l’organizzazione delle Final Four risale alla stagione sportiva 2012/2013, quando la società coratina organizzò le finali e le semifinali di Coppa Italia, ospitando il Città Fiera Martignacco (Ud), che si aggiudicò il trofeo nazionale, il Volley Abm-Sossi Ospitaletto (Bs) e il San Bonifacio (Vr).

Fu grande il successo di pubblico e ottimi i consensi da parte di tutto l’ambiente pallavolistico per l’eccellente organizzazione, che quest’anno torna a vedere impegnata la Polis Corato.

Le semifinali si giocheranno alle ore 11 di sabato 20 aprile e vedranno scontrarsi il Melendugno col Foggia e il Triggiano col Corato, mentre la finalissima si disputerà alle ore 17.

«Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare sui nostri campi di gioco le Final Four di Coppa Puglia. Non sarà semplice organizzare questo evento ma grazie alla collaborazione di tutta la società - fanno sapere i dirigenti Gianni Berardi e Giuseppe Ferrara - siamo sicuri che andrà bene e Corato ne rimarrà entusiasta. Speriamo di avere tanti tifosi al palazzetto così da incitare le nostre ragazze che stanno compiendo un magnifico percorso anche nel campionato di serie D».

Prosegue infatti a gonfie vele il cammino della Polis nel girone A dove è capolista indiscussa con 48 punti, grazie alle 16 partite vinte su 17 giocate. L’ultimo successo, sabato scorso, contro la Don Milani Volley ASD che ha visto le ragazze di Annagrazia Matera trionfare per 3-1 (25-18, 25-12, 22-25, 25-21) consolidando così il vertice della classifica.