Polis Corato, vittoria sui campi della serie D

Weekend ricco di punti per entrambe le formazioni di serie D della Polis Corato, maschile e femminile: hanno portato a casa la vittoria e i punti utili per la classifica dei rispettivi gironi del campionato regionale 2018/2019.

La squadra maschile allenata da Fabio Spescha, nella settima giornata di andata, ha battuto per 3-1 l’Udas Pallavolo Cerignola, in una gara agevole sulla carta che, però, si è rivelata insidiosa soprattutto nel corso del terzo set.

La Polis Corato, infatti, dopo aver dominato largamente i primi due parziali, chiudendo a 25-14 e 25-20, nel terzo set si è lasciata sopraffare dal Cerignola, che ha approfittato degli errori al servizio e di qualche imprecisione nei principali fondamentali della squadra neroverde. La mancanza del giusto cinismo del Corato nei momenti decisivi del set ha fatto il resto, dando la possibilità all’avversaria di prendere coraggio e di chiudere a proprio favore il terzo parziale (21-25).

Scambi combattuti nel quarto set (25-21), fino a che la Polis Corato ha ripreso in mano le redini del gioco facendo suo il risultato di un match giunto dopo l’ultimo stop in quel di Castellaneta. Oggi sono 9 i punti in classifica per i neroverdi di mister Spescha, al nono posto della graduatoria, che sabato 15 dicembre, in trasferta, giocheranno contro il Cassano, settima forza del campionato con 11 punti.

Buone notizie anche dal campo di serie D della Polis femminile che, dopo lo stop della scorsa settimana sul campo del Foggia, nella nona giornata del campionato è tornata a vincere. A farne le spese il giovane Barletta, sconfitto 3-1 dalle neroverdi (25-20, 22-25, 25-6, 25-14), in una gara a due facce. Scambi lunghi e primi due set combattuti per la Polis, scesa in campo tesa e senza la lucidità necessaria per tenere in pugno il match; finale di match, invece, a senso unico per il Corato che al Barletta concede solo 20 punti in due interi set. Prossimo impegno di campionato per le ragazze di Annagrazia Matera sul campo del Modugno, domenica 16 dicembre alle 18.30.

Tante soddisfazioni arrivano anche dall’U16 femminile della Polis Corato che si è piazzata al primo posto della classifica dopo la fase regolare, ed è ora impegnata con la 2° fase pool A girone 3. Sebbene le ragazze di Raffaella Balducci abbiano subito due sconfitte, una fuori casa, contro il Primadonna Bari, e l’altra in casa con il B3 Volley Project, hanno dimostrato di tenere testa a squadre attrezzate soprattutto nell’ultimo match, contro il San Paolo. Il risultato della gara per 1-3 (25-23, 23-25, 24-26, 23-25) è stato bugiardo vista l’ottima prestazione delle giovanissime coratine che hanno giocato al cospetto di atlete selezionate, impegnate in campionati di serie C.

«Sono contentissima della prestazione delle mie ragazze che, nonostante la loro giovane età e la poca esperienza di fronte a una squadra meglio attrezzata, sono riuscite a tenere testa a una compagine di indubbio valore come quella affrontata. Peccato per il risultato perché considerata la prestazione sfoderata ci meritavamo almeno un punto» ha detto a margine del match l’allenatrice Raffaella Balducci.