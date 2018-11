Serie D, la Polis Corato vola in testa

La squadra femminile della Polis Corato, impegnata nel campionato regionale di serie D, è ufficialmente la capolista del girone A. Sono state le ultime due vittorie consecutive a consolidare il primato della formazione coratina che, dall’inizio della stagione, ha vinto sei gare su sei.



Punteggio pieno dunque per le ragazze di Annagrazia Matera che, negli ultimi due impegni di campionato, fuori casa con la Don Milani Volley (11-25, 15-25, 25-27) e in casa con l’Ortanova (25-17, 25-9, 25-10), hanno dettato legge in campo, conquistando la vittoria per 3-0.

Con 18 punti in classifica, il Corato è primo in classifica, a due lunghezze dalla seconda in graduatoria, ovvero Foggia, che incontrerà proprio sabato 1 dicembre fuori casa, alle 18, al Palasport Preziuso, nel tentativo di continuare la striscia positiva di vittorie.

Buone notizie arrivano anche dai campi delle giovanili, dove l’U16 femminile, con la sesta giornata del campionato, ha chiuso il mini girone, guadagnando una decisiva vittoria per 3-0 contro il Terlizzi (25-7, 25-10, 25-10) in una partita senza storia. Il roster, guidato da Raffaella Balducci, con sei gare vinte su altrettante giocate, si è meritato il primo posto in classifica con 18 punti, a dieci lunghezze dalla seconda concorrente, e si prepara ora ad affrontare la seconda fase del campionato.

Sono arrivati i primi due punti anche per l’U16 maschile della Polis Corato che, con il Geda Volley Trani, ha chiuso la gara al tie break (25-23, 22-25, 26-24, 23-25, 15-11), proiettandosi ora nella seconda fase del campionato.

Ottimi i piazzamenti della Polis Corato anche nei campionati Under 18: la femminile ha messo in saccoccia finora ben 12 punti, chiudendo così il mini girone al primo posto della classifica, a sei lunghezze dall’Audax Andria. L’ultima vittoria le neroverdi l’hanno strappata proprio alla squadra andriese, espugnando il campo avversario per 1-3 (25-20, 16-25, 14-25, 24-26) in una partita oltremodo combattuta. Ora la seconda fase della competizione vedrà la squadra impegnata contro le valide Foggia, Cerignola e Manfredonia.

Sono invece 16 i punti conquistati dall’U18 maschile che ha chiuso la prima fase del campionato con cinque gare vinte su sei disputate e il piazzamento al primo posto in classifica. L’ultimo match, con il San Valentino Volley, è finito 3-1 (25-6, 27-25, 23-25, 25-12).

Ultimi due turni meno felici, invece, per la maschile, uscita sconfitta nella 4^ e 5^ giornata del campionato di serie D sul campo della Don Milani Volley, dove è finita 3-0 (25-14, 25-10, 25-8), e in casa contro l’Asem Bari, chiusa 1-3 (25-21, 23-25, 26-28, 21-25).

«Siamo contenti di portare avanti un progetto che sta dando buoni frutti – fa sapere la società – e che soprattutto consente ai nostri ragazzi di giocare a pallavolo, dando continuità a un percorso che inizia dal minivolley, passa per le giovanili e si completa in serie D. I risultati che arrivano dai campi di pallavolo ci danno ragione del lavoro oculato che stiamo svolgendo e che intendiamo portare avanti per i prossimi anni, restando una garanzia nel panorama pallavolistico locale».