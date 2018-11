Quello appena trascorso è stato un weekend contraddistinto dal segno “più” per le formazioni della Polis Corato, impegnate nei rispettivi campionati di serie D: sia i ragazzi di mister Fabio Spescha che le atlete di Annagrazia Matera hanno agguantato due vittorie con bottino pieno.



È finita 3-0 sul campo del tensostatico comunale di Corato dove la formazione maschile, nella terza giornata del campionato, si è imposta senza troppe difficoltà sul New Volley Gioia A.S.D., contrariamente ai pronostici, che vedono la squadra tra le favorite del girone A.

Dopo un primo set giocato punto a punto, che ha tenuto i tifosi neroverdi col fiato sospeso sino agli ultimi scambi (28-26), la Polis Corato ha capitalizzato un punto dietro l’altro nei due restanti parziali (25-13, 25-23) e, grazie a una prestazione corale, è tornata a vincere dopo lo stop di domenica scorsa a Modugno. La prossima gara è prevista sul campo della Don Milani Volley (Bari), il 17 novembre alle ore 18.30.

Bella vittoria anche sul campo del PalaLosito, eccezionalmente fruibile grazie a una deroga temporanea concessa dal commissario prefettizio di Corato. Qui la squadra femminile ha battuto 3-1 il Noicattaro, grazie a una prestazione con la “P” maiuscola. Le ragazze di Annagrazia Matera, nella quinta giornata del campionato di serie D, hanno arrestato la corsa della capolista, che ha perso la sua prima gara del girone A. Eccetto il terzo set, in cui la Polis ha abbassato la guardia, concedendo all’avversaria di chiudere a proprio favore, il Corato - con una eccezionale Federica Fumarola che nel quarto set ha compiuto il miracolo salvando una palla grazie a una rovesciata col piede - ha saputo trovare gli spazi per insinuare i propri colpi, considerata l’ottima difesa delle ospiti (25-18, 25-18, 21-25, 25-23). Oggi le neroverdi guidano la classifica a pari punti col Noicattaro, ma contano una gara in meno. Prossimo impegno fuori casa contro la Don Milani Volley (Bari) il 18 novembre alle ore 18.

Successo anche per l’U16 femminile di Raffaella Balducci che ieri ha vinto per 3-0 la gara di ritorno con il Ruvo, consolidando il primato in classifica con 12 punti, a 6 lunghezze dalla Pallavolo Terlizzi, seconda nella graduatoria. Adesso le giovani atlete della Polis si preparano a scendere in campo con il Bitonto, per la gara di andata in programma il 18 novembre.

Sconfitta interna, invece, rimediata al cospetto del Trinitapoli, per i ragazzi dell’U16 maschile, alla loro prima esperienza in un campionato. Speranze riposte dunque nella prossima gara che li vedrà impegnati in casa il 18 novembre, alle 10, con la Florigel Andria.

Giocheranno oggi pomeriggio, invece, le ragazze dell’U18 femminile: fischio d’inizio alle ore 17 contro il fanalino di coda Aquila Azzurra Trani. Sulla carta una gara facile per la Polis Corato che oggi è prima nel girone C, con 6 punti.

L’U18 maschile, invece, lo scorso 6 novembre, ha portato a casa la sua quarta vittoria di fila, su quattro match disputati, tre dei quali chiusi per 3-0, e guida oggi la classifica con 6 punti. La formazione che vede scendere in campo alcuni dei giovanissimi impegnati anche nel campionato di serie D, giocherà la sua prossima gara il 14 novembre, fuori casa, contro la Geda Volley Trani.

Intanto alle buone notizie che arrivano dai campi, se ne aggiunge un’altra che riguarda lo staff tecnico della società coratina: a partire da quest’anno, infatti, la Polis Corato sarà fra i protagonisti delle selezioni territoriali delle atlete nate nel 2005-2006. Sono infatti ufficialmente entrate a far parte dello staff tecnico provinciale le allenatrici Annagrazia Matera e Raffaella Balducci. Rosalba Marcone, invece, sarà nello staff organizzativo.

Le tre figure, che fanno parte della grande famiglia Polis ormai da anni, costituiranno il gruppo promotore nell’area Bari Nord – Foggia. «Si tratta di una bellissima opportunità per l’intera Polis Corato – ha commentato il dirigente Giuseppe Ferrara – che consentirà a tecnici, dirigenti e atleti di entrare ancora più in contatto con le altre società del territorio e di arricchirsi ulteriormente. Stiamo compiendo un percorso in crescendo e questo riconoscimento, che premia due dei nostri validi allenatori, ne è la prova».