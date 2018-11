Polis, serie D femminile: vittoria per 3-1 sul campo del Triggiano

Arriva la seconda vittoria consecutiva per la formazione di serie D femminile della Polis Corato che, ieri, sul campo della Pallavolo Triggiano, si è imposta per 3-1, portando a casa altri tre punti importanti ai fini della classifica del girone A del campionato 2018/2019.



Sono 6 i punti messi in saccoccia fino ad ora dalle ragazze di Annagrazia Matera, grazie al successo nella prima uscita stagionale contro il San Giovanni Rotondo, al PalaLosito, e al risultato di ieri (20-25, 25-10, 23-25, 19-25) al cospetto di una formazione in lizza per la promozione in serie C.

In campo sono scese due squadre agguerrite che hanno giocato i quattro set punto a punto, eccetto nel secondo parziale, quando la Polis, in preda a un black out, ha lasciato che la padrona di casa si portasse in vantaggio senza troppe difficoltà, lasciando le ospiti ferme a dieci punti.

Prossimo impegno per il Corato, giovedì 8 novembre, sul campo del Manfredonia, nel recupero della seconda giornata di campionato, non disputata a causa dell’assenza dell’arbitro sul campo della formazione dauna. Le neroverdi torneranno a giocare in casa il 10 novembre, alle 18.30, contro il Noicattaro, primo in classifica (12 pti).

Giornata avara di punti, invece, per la formazione maschile di serie D che torna da Modugno a mani vuote: sul campo di quella che è sembrata una squadra attrezzata per far bene nel campionato 2018/2019, è finita 3-0 (25-19, 25-15, 25-11), con i ragazzi di Fabio Spescha che, di set in set, hanno perso completamente il controllo di una partita che era sembrata cominciare col piede giusto. Tutto da rifare, quindi, nel prossimo impegno casalingo, in programma sabato 10 novembre, alle 18.00, contro la New Volley Gioia, a pari punti in classifica, vincente nell’ultimo turno interno con l’Udas Pallavolo Cerignola.

Tanti punti in cascina anche per gli under: ieri le ragazze dell’U16, allenate da Raffaella Balducci, hanno vinto 3-0 a Terlizzi (12-25, 19-25, 12-25), e già nella serata di oggi tornano in campo per affrontare il Bitonto, alle 17, al tensostatico comunale di Corato, per consolidare il primo posto in classifica nel girone G del campionato U16 femminile.

Match conclusosi solo al tie break, invece, per i ragazzi dell’U16 di Nicola Savino che, nel match interno con Geda Volley Trani (19-25, 19-25, 25-18, 25-21, 8-15), riescono a intascare il primo punto nella classifica del girone B. Prossima gara domenica 11 novembre, alle 11.00, al tensostatico comunale di Corato, contro il Trinitapoli, secondo in classifica.