Polis, 3-0 nell’esordio in serie D maschile

Non poteva avere inizio migliore il campionato di serie D per i ragazzi della Polis Corato che, ieri sera, in un tensostatico gremito oltre ogni aspettativa, hanno intascato la loro prima vittoria nell’esordio della stagione sportiva 2018/2019.



Bottino pieno per il roster neroverde che, contro il Foggia, ha chiuso per 3-0 (25-11, 25-20, 25-19) un match a senso unico per il Corato, sceso in campo col giusto approccio.

Mister Fabio Spescha schiera Conversano in regia, Lotito opposto, D’Oria e Castrigno in banda, Saragaglia e D’Auciello al centro, De Leo libero. Nel primo set la Polis non concede nulla all’avversaria. Sfruttando gli errori del Foggia al servizio, e qualche imprecisione in attacco, il Corato chiude il parziale agevolmente, con +14 punti sugli ospiti, scatenando le feste di un pubblico entusiasta.

Nel secondo set il Foggia prende le misure alla Polis, e riesce a tenerle testa agguantando il pareggio (14-14), fino a che un ispirato Lotito al servizio spiana la strada per far avanzare i padroni di casa e guadagnare un break di 4 punti. Il doppio cambio neroverde, col giovane Ferrara - proveniente dall’U18 – per Lotito, e Masella per Conversano, permette al Corato di avere l’attacco di prima linea completo e di fuggire per siglare il parziale 25-20.

Nell’ultimo set Castrigno in banda lascia spazio a Quercia, autore di una preziosa difesa che spegne le illusioni di un Foggia non ancora domo. Qualche svista al servizio rallenta la corsa della Polis, subito brava, però, a rientrare in partita senza dare alcuno spazio all’avversaria che non può far altro che accettare la resa (25-19).

Grande prestazione per i centrali Saragaglia e D’Auciello, quest’ultimo decisivo anche dalla linea dei 9 metri, e per il giovane libero De Leo, pronto a difendere ogni palla su ciascun centimetro di campo.

«Una vittoria meritata – commenta a margine della gara il capitano, Gianni D’Oria – grazie all’impegno profuso da tutta la squadra che ha dimostrato grande affiatamento e voglia di vincere. Come ogni prima giornata non è mai facile esprimersi al meglio ma, complice anche il grande apporto del pubblico presente, siamo riusciti ad esprimerci a buoni livelli».

Il risultato del match d’esordio per la Polis maschile, che torna di scena in un campionato regionale dopo una lunga assenza, ha tutto il sapore di una giornata storica.