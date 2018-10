Serie D maschile, Polis pronta al debutto

A una settimana dall’esordio della formazione femminile, che sul campo del Palalosito si è imposta per 3-0 (25-15, 25-11, 25-10) sul San Giovanni Rotondo, intascando la prima vittoria nel campionato di serie D, è pronta al debutto anche la serie D maschile.



Domani, alle 19, nel tensostatico comunale, i ragazzi di mister Fabio Spescha, per la prima di campionato, ospiteranno l’Asd Pallavolo Foggia. Sarà una data storica per la Polis Corato che, dopo tanti anni, torna a schierare una formazione maschile in un campionato regionale.

Dopo l’esperienza nei campionati di prima e seconda divisione delle scorse stagioni sportive, Spescha porta i suo ragazzi sulla scena pugliese, in una competizione tutt’altro che semplice da affrontare.

A sua disposizione una rosa di atleti variegata: oltre ai riconfermati Luigi Castrigno (laterale), Dario Masella (laterale/opposto), Antonio Fioretti (libero), Jacopo Leo (centrale), Cataldo Nesta (laterale) e Alessandro Ferrara (palleggiatore), tornano a vestire la maglia del Corato Gianni D’Oria (laterale), Marco Bovino (laterale), Luigi Patruno (centrale), Fabrizio Quercia (laterale), Giannicola Lotito (opposto). Con loro, anche il coratino Gianluca Saragaglia (centrale), i terlizzesi Davide D’Auciello (centrale) e Gianluca De Lucia (opposto), il palleggiatore andriese Alessandro Conversano, che sarà il regista in campo, e il tranese Roberto Mazzilli (libero).

Saranno undici le squadre con cui la Polis Corato dovrà vedersela durante la regular season del campionato 2018/2019 ovvero Asd Asem Bari, Asd Casalvolley Trinitapoli, Asd New Volley Modugno, Asd Pallavolo Gioia del Colle, Asd Volley Cassano, Asd Pallavolo Foggia, C.U.S. Bari ASD, Don Milani Volley Asd (Bari), New Volley Gioia Asd, Ssd A R.L. Volley Castellaneta, UDAS Pallavolo Cerignola Asd.

«Per questi ragazzi il campionato di serie D rappresenta un’assoluta novità - fa sapere la società - e sarà molto impegnativo visto che ci sono squadre che militano in questa categoria già da diversi anni. Nonostante ciò, ci sono atleti esperti che saranno in grado di dire la propria in campo e già la gara di domani sarà un banco di prova utile a lavorare al meglio in palestra per affrontare degnamente il campionato».

Sarà una stagione sportiva lunga e fitta di impegni per la Polis Corato che, oltre ai due campionati regionali, vede i suoi atleti impegnati anche nelle competizioni giovanili. Intanto, proprio nello scorso weekend hanno esordito l’U16 maschile e femminile - i primi, sconfitti sul campo del Trinitapoli, mentre le ragazze vincenti con l’Avis Ruvo - e l’U18 femminile e maschile, per i quali il campo ha decretato la vittoria con bottino pieno, rispettivamente contro l’Aquila Azzurra Trani e la Geda Trani.