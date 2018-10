Polis, domani l’esordio in serie D

Si avvicina la prima di campionato per la Polis Corato che domani, alle 18.30, esordirà in serie D al Palalosito di Corato contro il San Giovanni Rotondo.

Sono dodici in totale le squadre del girone A che, nella stagione sportiva 2018/2019, gareggeranno per conquistare la promozione in serie C: le coratine di Annagrazia Matera dovranno vedersela con Palo-Bitritto Volley, Csa Brera Lucera, Olympia Orta Nova, PVG Academy Fides (Triggiano), Asd Volley San Giovanni (San Giovanni Rotondo), Asd Foggia Volley, Don Milani Volley Asd (Bari), Gsd Vb Giovinazzo, Asd Noha Volley & Sport (Noicattaro), Asd Volley Barletta, A.S. Volley Manfredonia.

La Polis Corato ha preparato al meglio la prima gara ufficiale della stagione disputando una serie di amichevoli e allenandosi costantemente in palestra.

Domani in campo per la prima di campionato, Annagrazia Matera avrà a sua disposizione Federica Fumarola, Alessia Berardi, Simona Scarnera, Miriana Piarulli, Eleonora De Palma, Adriana Maldera, Emanuela Lobascio, Mariangela Cellamare, Erika Minafra, Claudia D’Aniello, Sonia De Lucia, Annarita Capurso, Rosa Musto e Martina Maldera.

«Scenderà in campo una squadra molto giovane che in questi anni è cresciuta tantissimo – spiega l’allenatrice Annagrazia Matera – La maggior parte delle ragazze si è formata nella Polis Corato e, con il campionato di serie D, va a completare un percorso in crescendo, che la società sta portando avanti da tanti anni ormai, con risultati importanti. A confermarlo, i piazzamenti nelle competizioni giovanili della stagione sportiva 2017/2018. Quest’anno avrei avuto il piacere di affidare la fascia di capitano alla valida Eleonora De Palma, ma dato che l’atleta ricoprirà il ruolo di libero, l’arduo compito sarà affidato alla coratina Miriana Piarulli».

Ambizioso il progetto della Polis Corato che, intanto, sta apportando sostanziali modifiche all’organigramma societario, per costituire una realtà fatta di persone che diano a tutto il team il supporto necessario per affrontare l’impegnativa stagione sportiva e gli anni avvenire.

«Stiamo portando avanti un progetto impegnativo - fa sapere il dirigente Gaetano Nesta - che è quello di creare un filo diretto tra il settore giovanile e la prima squadra. Le nostre atlete senza dover migrare verso paesi limitrofi hanno la possibilità di affrontare tutti gli step nella Polis Corato, dal minivolley ai campionati regionali. La nostra realtà, unica sul territorio, e con tanti anni di esperienza alle spalle, vanta numerosi iscritti e ciò dimostra che il lavoro svolto finora, in sordina, senza campagne acquisti altisonanti o campionati roboanti senza futuro, è servito a qualcosa, a far crescere tecnicamente le nostre giovani promesse».