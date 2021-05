Polis da record: colpita dal Covid a marzo, ora deve giocare 10 gare in soli 13 giorni

Ben 10 partite da giocare in soli 13 giorni: se non è un record, poco ci manca. Accade alla Polis Corato, nel campionato di volley di Serie C. Le ragazze di Annagrazia Matera, dopo essere state colpite dal Covid, sono state costrette a saltare diverse partite che sono state nuovamente calendarizzate dalla Fipav Puglia dal 17 maggio al 29 maggio.

La maratona è cominciata lunedì 17 con la Sportilia Bisceglie (3 a 0 per le adriatiche), il 19 ko a Cerignola, il 20 la sconfitta in casa con la capolista Star Volley Bisceglie. Ieri la sfida con le molfettesi del Gio-Mol e ancora: il 24 retour match con la Star Volley Bisceglie, il 25 il Foggia, il 26 l'Asci Potenza, il 27 il ritorno con la Gio-Mol, il 28 trasferta a Foggia e il 29 ultima gara a Molfetta con la Dinamo. Ultime sei gare da disputare ogni giorno, un massacro.

A giocare un ruolo importante è stato il focolaio di Coronavirus accesosi all'interno della squadra a inizio marzo. L'8 le prime due ragazze sono risultate positive al tampone, seguite da due ragazze dell'under 18. Il contagio si è esteso, tanto da dover rinviare la gara della terza giornata con il Foggia. Il 23 marzo si è negativizzata la prima atleta, l'8 aprile le ultime per un totale di 8 giocatrici della prima squadra e 2 dell'under 18 positive. Per protocollo si sono dovuti attendere altri 30 giorni per la visita medica. A maggio inoltrato la Polis è potuta tornare in campo.

«Purtroppo le ragazze hanno avuto il Covid, alcune anche con importanti sintomi e ci hanno messo diversi giorni per negativizzarsi. - racconta Annagrazia Matera, coach della squadra - Con pochi allenamenti nelle gambe rischiano seriamente di farsi male. Anche psicologicamente le ragazze, molte delle quali giovanissime, ne stanno risentendo. Perdere in questo modo fa male. È difficile ma stringiamo i denti».

Non c'è il rischio di retrocedere, a causa della pandemia la Fipav regionale ha annullato tutte le retrocessioni. Anche le altre società hanno avuto a che fare col virus ma il caso della Polis è stato sicuramente quello più grave. C'è la possibilità che le ragazze non si presentino alle ultime partite, obiettivamente troppo ravvicinate, soprattutto senza allenamenti.

«La nostra principale preoccupazione - dice il presidente Antonio Marulli - è quello di salvaguardare la salute delle nostre tesserate. Stiamo discutendo con la federazione la possibilità di dare forfait ad alcune partite». Come è giusto che sia, aggiungiamo noi.