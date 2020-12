​Open Experience, tutti gli ospiti del concerto in streaming

Dagli imprenditori coratini 5mila tamponi gratuiti pronti, ma manca l’autorizzazione

Attualità

L’Associazione Imprenditori Coratini chiede spiegazioni al Comune in merito al mancato via libera per la somministrazione di 5mila tamponi antigenici acquistati dalla stessa Aic e da due mesi in attesa di essere utilizzati