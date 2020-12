Silvia Rita manca il podio, fuori alla prima manche di All Together Now

Non è riuscita a piazzarsi nelle prime posizioni la giovane cantante coratina Silvia Rita Iannone che, ieri sera, ha sfidato gli altri concorrenti nella finalissima di All Together Now, il format canoro in onda su Canale 5.

Silvia Rita, brava ad arrivare all'ultimo atto della trasmissione, si è esibita nella prima manche con "L'amore si odia" di Noemi. Nonostante l'ottima interpretazione del brano della cantante romana non è riuscita a superarla totalizzando 79 voti. L'esibizione di Silvia Rita è stata anche condivisa su Instagram dalla stessa Noemi.

A vincere All Together Now è stato Eki, artista di strada indonesiano che si esibisce a Milano.