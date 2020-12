Silvia Rita in finale di All Together Now. Il video

Sabato prossimo ad All Together Now, andrà in scena una finale dal forte sapore pugliese, anzi, nord barese. La coratina Silvia Rita Iannone e l'andriese Savino Vurchio ieri hanno raggiunto l'ultimo capitolo del programma condotto da Michelle Hunziker, in onda su Canale 5.

Silvia Rita si è esibita con il brano "Nessun grado di separazione" di Francesca Michielin (nel video una parte dell'esibizione) non riuscendo ad evitare lo spareggio ma ha conquistato la finalissima dopo aver battuto la lucchese Beatrice Baldaccini nella sfida spareggio.





La giovane cantate coratina, con "Valerie" di Amy Winehouse (qui il video), ha ricevuto i voti di Anna Tatangelo e J-Ax contro quelli di Francesco Renga e Rita Pavone che hanno scelto Beatrice. La palla passa al muro che ha decretato la vittoria di Silvia Rita preferendola con 64 punti a 55 (qui il video). Sabato prossimo su Canale 5, la finalissima.