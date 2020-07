"Zero a Zero", in scena lo “sproloquio” di Daniela Baldassarra

Torna a Corato Daniela Baldassara, l’attrice pugliese che da tempo sta portando i suoi spettacoli in giro per per l’Italia. Domani, 24 luglio, alle 20.30 sarà nell’auditorium della parrocchia di San Francesco con "Zero a Zero". Ingresso su invito.

Un «monologo, anzi uno “sproloquio” – scrivono dall’Associazione Agorà 2.0 - che ci racconta le donne e il loro universo.

Con un linguaggio diretto, ironico e tagliente, la protagonista racconta la sua storia: da moglie illusa e poi delusa, a casalinga frustrata, a madre mancata, a single impertinente alla ricerca del suo riscatto, a femme fatale. Co-protagonisti ovviamente gli uomini, con le loro manie, i pregiudizi, i tic e le fissazioni. Uomini che non riescono più ad essere eroi romantici, ma che riversano tutte le loro insicurezze nel rapporto di coppia. Donne e uomini spesso insopportabili, eppure indispensabili gli uni agli altri.

È infatti proprio all'idea di completezza, di complementarietà e di amore che punta la morale più profonda di questo spettacolo. Dopo un percorso brillante e irriverente, la protagonista, con delicatezza ed emozione, ci condurrà, in punta di piedi, nelle stanze più segrete del suo cuore, raccontandoci storie che all'improvviso diventano universali, e che quindi appartengono a tutti noi. Allo spettatore la libertà di guardare alla Donna con occhi diversi, o di restare intrappolato nei cliché che la società troppo spesso propone e impone».