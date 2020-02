Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo​ sono "Belle ripiene"

Una grande e allegra cucina in cui quattro amiche condividono risate, pensieri e due grandi amori, gli uomini e il cibo, croce e delizia delle loro vite.



È quanto accade nello spettacolo "Belle ripiene", in scena domani, 20 febbraio, nel teatro comunale di Corato.

Protagoniste sono Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo, con la regia di Massimo Romeo Piparo. È una commedia di Giulia Ricciardi e Massimo Romeo Piparo, scene Teresa Caruso, costumi Cecilia Betona, luci Daniele Ceprani, suono Lorenzo Lambiase, consulenza enogastronomica Chef Fabio Toso, regista collaboratrice Francesca Draghetti, musiche originali Emanuele Friello.

La pièce è un esilarante spaccato di vita femminile in cui i protagonisti del racconto sono il cibo e gli uomini: le donne amano mangiare ma poi si costringono a infernali diete dimagranti. Ci sarà un elemento in comune tra il loro rapporto col cibo e quello con gli uomini? Appositamente per la commedia è stato creato lo Scrigno Belle Ripiene, uno speciale raviolone ripieno di cime di rapa (Puglia) e guarnito con guanciale croccante (Lazio), pomodoro piennolo confit (Campania) e fonduta di stracchino (Lombardia).