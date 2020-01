Tolo Tolo è un successo anche a Corato: 4mila presenze in tre giorni

Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone uscito il 1° gennaio, è al centro di un dibattito che ha scomodato anche vip e leader politici. Se le opinioni in merito al primo lavoro da regista del comico pugliese sono contrastanti, di certo c'è il successo al botteghino registrato nei primi tre giorni dall'uscita nelle sale.

Sono 18,4 i milioni di euro incassati, grazie a ben 2 milioni e mezzo di spettatori. Questi i numeri di Tolo Tolo dal 1° al 3 gennaio. Siamo ancora ampiamente sotto Quo Vado? che, nel 2016, sfiorò i 23 milioni di incasso, ma c'è da dire che quest'ultimo uscì di venerdì e sfruttò la grande spinta del fine settimana. Weekend che potrebbe portare il film sui 30 milioni di incasso in tutta Italia.

Anche a Corato Tolo Tolo è stato un successo. Dopo la grande affluenza del primo giorno, il film di Zalone ha continuato a portare gente al cinema, totalizzando 4mila presenze nei primi tre giorni di programmazione. Con il weekend, le previsioni potrebbero essere di 10mila spettatori nei primi sei giorni.

Soddisfazione dal cinema Alfieri che ha dedicato a Tolo Tolo ben 12 proiezioni giornaliere, con matinée dal 1° al 6 gennaio e due orari aggiuntivi in notturna, a mezzanotte e a mezzanotte e mezza, il 4 e 5 gennaio. «Dopo Sole a Catinelle e Quo Vado - ha spiegato Sabino Amoruso, gestore del cinema - Tolo Tolo ha fatto registrare il consueto record di pubblico che fa bene non solo al cinema, ma anche a tutti gli esercenti vicini come bar, ristoranti e pizzerie».