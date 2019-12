Gli "Accorati" chiudono l'anno della Via Francigena

Questa sera alle 20 in Chiesa Matrice, il Comitato della Via Francigena del Sud conclude il 2019 con il coro liturgico degli Accorati diretti da Valeria Di Maria, con le percussioni di Cesare Pastanella.

Dopo la serata in blues del 23 dicembre, con la voce nera di Jane Jeresa e gli Harlem Blues Band, si continua sulle note di JazzIn per festeggiare questo anno di traguardi per la Via Francigena, che da ottobre scorso unisce Canterbury con Santa Maria di Leuca percorrendo tutta l'Europa del Nord e tutta l'Italia.

«Ringraziamo un benefattore che in anonimato, nei giorni di Santa Lucia, ha lasciato in consegna tute per bambini che verranno consegnate nei Centri Caritas della Città nel mese di gennaio, con l'Inizio del Nuovo Anno» fa sapere il comitato. «Auguri anno Buon Anno a tutti, e i pellegrini che hanno conosciuto sulla loro pelle il nostro sole e a coloro che si stanno preparando per "camminare" sulla via Francigena del Sud».