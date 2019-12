In teatro il concerto di fine anno di Aldo Caputo: «Il ricavato andrà alla ricerca sui linfomi»

Sarà il tenore coratino Cataldo Caputo a chiudere gli appuntamenti 2019 della stagione ufficiale del teatro comunale: domenica 29 dicembre, alle 19, è in programma il suo tradizionale “Concerto di fine anno”.

Quest’anno la serata avrà un significato ancora più particolare. «Da tempo - commenta Caputo - dedico un concerto alla mia città. Ho sempre cercato di sostenere, dando il mio personale contributo, associazioni e istituzioni impegnate in lodevoli finalità sociali. Qualche settimana fa, dopo un incontro con una mia amica, ho deciso di sostenere l’attività dell’associazione Il Sorriso di Antonio che si occupa di finanziare la ricerca scientifica su questa forma violenta di leucemia che porta il nome di linfoma non Hodgkin.

Il tema che ho scelto per il concerto di quest’anno è l’Efficacia. L’efficacia di un gesto, di un piccolo gesto, che può cambiare la storia. Il concerto sarà davvero brillante perché ho deciso, insieme ai miei colleghi e ai volontari de Il Sorriso di Antonio, di invitare il pubblico a una grande festa in musica. Con me ci saranno dei colleghi stellari: il violista Gunther Sanin, primo violino dell’Orchestra dell’Arena di Verona, il pianista Vincenzo Rana, il baritono Lorenzo Battagion e la giornalista Micaela Ferrara amica storica di Antonio Carone e mia. Chiedo ai miei concittadini di sostenere questo progetto perché solo attraverso la ricerca possiamo vincere la guerra contro le leucemie».

“Sostieni la ricerca, perché la ricerca sostiene la vita" è lo slogan dell’associazione Il sorriso di Antonio, nata nel 2012 subito dopo la morte di Antonio Carone per volere della famiglia e di alcuni suoi amici carissimi.

«Potrebbe sembrare un ossimoro associare la morte al sorriso, ma è stato proprio il sorriso di Antonio in vita ad aver fatto scattare l'idea di quel nome per la costituenda associazione - afferma Grazia Tedone, presidente dell’associazione nonché mamma di Antonio - Lo scopo è preciso, raccogliere fondi per la ricerca sui linfomi non Hodgkin.

A tal proposito voglio ringraziare personalmente Aldo Caputo che ha proposto questa lodevole iniziativa. Ormai dal lontano 2012 organizziamo eventi che, unendo solidarietà e attività che spaziano dalla cultura allo sport o al semplice stare insieme, sostengono la ricerca che nel nostro paese non è considerata, dalle Istituzioni, una priorità».

I biglietti per il concerto sono disponibili presso il botteghino del teatro comunale oggi e da venerdì a domenica, dalle 17.30 alle 20.30. Il pubblico potrà entrare in sala mezz’ora prima dell’inizio del concerto: l’apertura delle porte è fissata alle 18.30.