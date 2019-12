C'è tanta attesa per Tolo Tolo, il nuovo film di Checco Zalone che uscirà nelle sale il 1 gennaio. Attesa giustificata dai numeri che l'attore barese è stato capace di raccogliere con "Che bella giornata", "Sole a catinelle" e "Quo vado?", rispettivamente sesto, quarto e secondo film con l'incasso più alto della storia del cinema in Italia, tra mostri sacri come Avatar e Titanic.

L'attore barese, oltre a essere protagonista indiscusso della pellicola, sarà impegnato per la prima volta come regista dopo la separazione con Gennaro Nunziante. Pochi i dettagli sul film, per far crescere la curiosità attorno alla sua nuova creatura che avrà come tema anche l'Africa e l'immigrazione. Nel cast, tra gli altri, Nichi Vendola (che interpreterà sé stesso) e il coratino Nicola Nocella.

Oggi parte la prevendita al Cinema Alfieri per gli spettacoli che verranno proiettati dal 1 Gennaio, ogni mezz'ora su più sale (dalle 16 alle 23). Dal 1 al 6 gennaio ci saranno anche proiezioni mattutine alle 10.30 mentre il 4 e il 5 gennaio sono previsti spettacoli notturni a mezzanotte e mezzanotte e mezza.